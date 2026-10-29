Pelea en plena Avenida Argentina: un grupo de jóvenes rompió la vidriera de un comercio

Durante esta mañana se alertó en el centro neuquino, al lado de la Municipalidad sobre Avenida Argentina, por un comercio que había amanecido con una vidriera rota.

En el lugar había un gran despliegue de patrulleros, además de restos de vidrio, sangre y un agujero en la vidriera de la óptica.

Aunque inicialmente se sospechó de un robo, luego se conoció a través de los domos de seguridad de la ciudad que el vidrio había sido roto tras una pelea de jóvenes.

Según el relato al Móvil de 24/7, una banda protagonizó una pelea en la zona y entre empujones y piñas, uno de los involucrados rompió el vidrio con su codo, dejando un gran agujero y restos de sangre.

Se sospecha que el impacto fue grande, ya que el dueño del local presente en el lugar indicó que el vidrio es de 8mm, porque antes había una joyería y se mantuvo la vidriera original.

Se descartó que se haya tratado de un robo y tampoco se detalló si se trataba de una riña entre menores. Aunque cerca de la Avenida hay varios boliches y bares nocturnos, por lo cual las peleas los jueves a la madrugada en la zona son frecuentes.

Otra riña callejera durante la madrugada

Este jueves pasadas las 6, dos grupos habían protagonizado un enfrentamiento sobre calle Sarmiento, en el bajo neuquino, tras salir de un boliche.

Inicialmente fueron empujones, algunas corridas e insultos, ya que la intervención policial evitó que la violencia pase a mayor.

Cada grupo se fue por su lado y parecía que la situación estaba controlada, pero en calle San Martín se encontraron y el enfrentamiento escaló hasta golpes y heridas.