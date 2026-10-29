Pasadas las 6 de este jueves 29 de octubre, dos grupos de jóvenes protagonizaron un violento enfrentamiento sobre la calle Sarmiento, en la ciudad de Neuquén, a la salida de un boliche. Se trata de un sector conflictivo, donde se encuentran las paradas de colectivos que suelen concentrar a numerosas personas una vez que termina la actividad nocturna.

Según informó el móvil de AM550 por La Primera Mañana, primero, fueron empujones, algunas corridas e insultos, ya que la intervención policial evitó que la violencia pase a mayor. Cada grupo se fue por su lado y parecía que la situación estaba controlada, pero no fue así.

El enfrentamiento comenzó sobre calle Sarmiento y se reavivó cerca de las vías del tren. Foto: Mejor Informado.

Uno de los grupos se retiró del lugar en dirección a la calle San Martín, pero fue alcanzado por el otro cerca de las vías del tren. Allí, el enfrentamiento se intensificó y derivó en una pelea generalizada, en la que chicos y chicas se golpearon violentamente. Como consecuencia, varias personas terminaron con golpes y heridas.

Ante la situación, la Policía volvió a intervenir. Al lugar llegaron dos patrulleros y alrededor de una docena de efectivos a pie, que lograron separar a los jóvenes. Luego, los uniformados permanecieron en la zona hasta que todos abordaron sus respectivos colectivos para regresar a sus hogares.



