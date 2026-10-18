Una intervención policial en el paraje El 30, en Cipolletti, terminó con el rescate de una mujer de 30 años que se había arrojado a las aguas de un canal. Dos efectivos de la Subcomisaría 68° lograron sacarla del cauce y ponerla a resguardo, antes de que una ambulancia del SIarme la trasladara al hospital local para recibir atención médica.

El procedimiento comenzó el sábado 17 de octubre, cerca de las 20, cuando la unidad policial recibió un llamado que alertaba sobre un presunto conflicto de pareja en el sector del balneario.

Ante el requerimiento, los efectivos se dirigieron hasta el lugar para verificar lo que estaba ocurriendo.

Al llegar a la altura de los baños, encontraron a una mujer que corría sola y lloraba. La joven, que se encontraba en evidente estado de ebriedad, manifestaba que la estaban siguiendo.

La situación cambió cuando la mujer se arrojó al canal, a la altura del segundo salto. Frente a la emergencia, los cabos de la Subcomisaría 68° intervinieron para rescatarla y retirarla del agua.

Los dos policías lograron extraerla del cauce y asistirla hasta la llegada del personal de salud. Una ambulancia del Siarme que acudió al lugar se encargó de trasladarla al hospital de Cipolletti para su atención médica.

El episodio había comenzado con un llamado por un conflicto de pareja, pero derivó en una emergencia que requirió la intervención directa de los efectivos para sacar a la mujer del agua.

La mujer quedó bajo atención sanitaria. El informe policial no brindó detalles sobre su evolución posterior ni precisó las circunstancias que la llevaron a arrojarse al canal.