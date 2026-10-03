Perdió el control y cayó con su auto por un barranco en San Martín de los Andes: confirmaron que manejaba borracho

El accidente que mantuvo en alerta a los equipos de emergencia de San Martín de los Andes durante la noche del viernes sumó un dato clave en las últimas horas: el conductor que cayó con su vehículo por un barranco dio positivo en el test de alcoholemia y registró 1,43 gramos de alcohol por litro de sangre.

El siniestro ocurrió cerca de las 22:25 del viernes 2 de octubre en la subida al barrio Covisal, cuando un hombre de 58 años perdió el control del automóvil, salió de la calzada y terminó volcando unos 10 metros ladera abajo.

Alcoholemia positiva tras el vuelco en la subida al barrio Covisal

Según confirmó la comisario Silvina Huenuquir, el vehículo involucrado fue un Mitsubishi Lancer GLXI conducido por un vecino de San Martín de los Andes. Tras el alerta, personal policial y equipos de asistencia acudieron al lugar para brindar ayuda al único ocupante del rodado. En un primer momento fue examinado por profesionales de la salud y posteriormente trasladado de manera preventiva al hospital local.

De acuerdo con la información oficial, el hombre no presentaba lesiones evidentes al momento de la intervención y el hecho dejó únicamente daños materiales. Luego de recibir atención médica, se retiró del centro asistencial por sus propios medios.

Tras el resultado positivo de la prueba de alcoholemia, la Policía retuvo la licencia del conductor - Foto: Policía del Neuquén

Retuvieron la licencia de conducir

Durante las actuaciones realizadas por la Policía, se practicó el correspondiente test de alcoholemia al conductor. La prueba arrojó un resultado de 1,43 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante esa situación, los efectivos procedieron a la retención de la licencia de conducir, en el marco de las normas vigentes de seguridad vial.

El hecho es investigado como un siniestro vial sin personas lesionadas de gravedad. Las actuaciones permitieron establecer que no hubo otros vehículos involucrados y que el conductor era el único ocupante del automóvil al momento del vuelco.