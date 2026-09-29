El Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes vivió un emotivo momento en el que celebraron el amor y unieron a Roxana con Adrián, quien se encontraba internado en cuidados paliativos.

Desde el Registro Civil relataron que las agentes Rosalía, Rocío y Marcela fueron quienes presidieron el casamiento para acompañar a la pareja que eligió casarse en el propio hospital.

Este Registro Civil funciona dentro del nosocomio y permite a pacientes, en este caso en cuidados paliativos, casarse con libertad para formalizar un vínculo, sin importar el contexto de salud, siempre y cuando haya posibilidad de dar consentimiento.

Un momento único

Las oficiales que encabezaron la ceremonia el pasado jueves 24 de septiembre comentaron que vivieron por primera vez una experiencia única y especial, muy conmovedora.

"Fue un momento emotivo, cálido y lleno de significado. Más allá de lo que representa formalmente una ceremonia, tuvimos el privilegio de ser testigos de una historia compartida y de acompañarlos en un momento tan importante".

La ceremonia para unir a la pareja se hizo en la habitación del paciente y participaron las tres empleadas del Registro Civil, junto con los testigos: la hija de Roxana y el mejor amigo de Adrián, que viajo hasta San Martín para presenciarlo.

La decoración de una habitación de hospital

Las oficiales además tuvieron un gran gesto para adonar la habitación del hospital, llevaron ramos de flores, una corona para la nueva esposa y musicalizaron el momento.

"Todos estos gestos la pareja los agradeció de corazón", manifestaron desde el nosocomio y agregaron que desde el Registro "actuaron lo más rápido que pudieron para tener el trámite listo y cumplir esta solicitud, que se dió en un contexto poco habitual, y lograron hacer efectivo el deseo de la pareja."

Además destacan que, detrás de cada trámite, hay personas, historias, emociones, que merecen ser acompañadas con sensibilidad y respeto.

"Agradecemos de corazón a Roxana y Adrián por permitirnos compartir este momento tan íntimo con todos ustedes. Y acompañamos a sus seres queridos hoy, en el duelo. Hasta siempre Adrián", manifestaron tras enterarse de su partida.