Quién era la mujer cuyo cuerpo fue hallado sumergido en un canal de San Martín de los Andes

El cuerpo de una mujer había sido encontrado sumergido en un canal de San Martín de los Andes y el hallazgo había dado lugar a una investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía del Neuquén. En las últimas horas se conocieron nuevos datos sobre el caso y el resultado preliminar de la autopsia permitió descartar, por el momento, la intervención de una tercera persona y la existencia de signos de violencia.

La mujer fue identificada como Cintia Ríos, de 35 años. El Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de Neuquén realizó la autopsia y adelantó al fiscal Hernán Scordo que serán necesarios estudios complementarios de anatomía patológica para precisar la causa de la muerte.

La autopsia descartó violencia y la intervención de una tercera persona

De acuerdo con el informe preliminar recibido este viernes por el fiscal del caso, no surgieron indicios de que haya intervenido una tercera persona ni de que la mujer haya sufrido violencia.

De todos modos, los investigadores todavía aguardan los resultados de estudios complementarios solicitados por el Cuerpo Médico Forense. Esos análisis permitirán determinar con mayor precisión la causa de la muerte de Ríos.

Qué pasará con la persona que había sido detenida

En el marco de la investigación, la pareja de la mujer había sido detenida durante la mañana por orden del fiscal Scordo. Sin embargo, quedará en libertad en las próximas horas.

Según informó el MPF, la decisión responde a que los elementos reunidos hasta el momento no aportan fundamentos para mantener la detención.

Entre la información analizada por los investigadores se encuentran las imágenes obtenidas de cámaras de seguridad, los elementos secuestrados durante un allanamiento realizado en una vivienda y el resultado preliminar de la autopsia de este viernes.

Con esos datos, tanto el MPF como la Policía provincial no encontraron elementos que permitan sostener, por ahora, la permanencia de esa persona bajo arresto.

La investigación continúa

Aunque el informe preliminar permitió descartar algunas hipótesis, la investigación judicial todavía no está cerrada. El fiscal Scordo deberá esperar los estudios complementarios de anatomía patológica para establecer la causa precisa del fallecimiento.

Mientras tanto, continúa el análisis de la información reunida durante los procedimientos policiales y de las imágenes de las cámaras de seguridad, en busca de reconstruir las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Cintia Ríos.