A pesar de la nueva propuesta realizada por el Gobierno de Neuquén del lunes 16 de noviembre, la Asociación de Trabajadores de la Educación (ATEN) resolvió un paro docente esta semana al considerar insuficiente la oferta del Ejecutivo representado por el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares.

De acuerdo a lo que se resolvió en las últimas horas, el gremio que conduce Fany Mansilla llevará adelante la medida de fuerza los días miércoles 18 y jueves 19 de noviembre en rechazo a la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Rolando Figueroa.

El sindicato calificó como insuficiente la propuesta realizada por el Gobierno de Neuquén y reclamó una mayor recomposición salarial. Sin embargo, se discutirá mañana y el jueves en ámbito de asambleas la oferta y cuáles son los pasos a seguir de cara a las próximas semanas.

En este sentido, no se descarta una nueva convocatoria a paro docente de cara a la próxima semana a la espera de un nuevo llamado del Gobierno neuquino al gremio educativo de la provincia para volver a discutir paritarias.

El Gobierno y el gremio docente mantuvieron un encuentro el lunes 16 de noviembre.

La oferta presentada por el Gobierno neuquino

Una actualización salarial por Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el período comprendido entre el mes de enero y junio del 2027. Los períodos de actualización se aplicarán en los meses de abril de 2027 y julio de 2027.

Para la actualización de abril de 2027 se considerará el salario del mes de marzo, al que se le aplicarán las variaciones de IPC de los meses de enero, febrero y marzo de 2027. En el mes de julio en tanto, se tomará el IPC acumulado de los meses de abril, mayo y junio de 2027, sobre el salario conformado en la última actualización realizada en el mes de abril de 2027. Dichas variaciones del IPC a aplicar en las actualizaciones salariales se calcularán como una media ponderada del cincuenta por ciento (50%) del Índice de Precios al Consumidor elaborado y publicado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén (DPEyC), y el cincuenta por ciento (50%) del Índice de Precios al Consumidor emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el total nacional.

Como punto 2 del acta propuesta se propuso aplicar un incremento salarial del siete por ciento (7%) en los haberes correspondientes al mes de enero de 2027, calculado sobre los salarios conformados luego de la actualización salarial por IPC correspondiente al mismo mes, conforme a la pauta salarial vigente acordada para el ejercicio 2026.

Otro de los puntos estableció otorgar una compensación neta, no remunerativa y no bonificable, de carácter extraordinario por cargo, consistente en una suma de pesos cuatrocientos ochenta mil ($480.000), a abonarse durante la segunda quincena del mes de enero de 2027, a las y los trabajadores activos durante el mes de diciembre 2026 pertenecientes al Escalafón Docente, siendo extensivo al sector pasivo en las proporciones establecidas por ley.

La compensación extraordinaria será proporcional a las horas trabajadas, tomando como cargo testigo un cargo de veinticinco (25) horas. Para las horas cátedra se utilizará la equivalencia de dieciocho (18) horas igual a un cargo testigo, aplicándose una décima octava parte de la suma fija por cada hora cátedra. En caso de cargos de igual o mayor cantidad de puntos y menor cantidad de horas que el cargo de veinticinco (25) horas, la suma fija será igual que la correspondiente a ese cargo.





