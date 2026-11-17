Se llevó adelante este lunes 16 de noviembre la tercera reunión convocada por el Gobierno provincial de la mesa paritaria anticipada con el gremio docente, correspondiente al año 2027, en la sala Rodolfo Laffite de Casa de Gobierno; en la que funcionarios del gobierno provincial recibieron nuevamente a representantes del gremio ATEN.

Mientras está vigente la pauta de recomposición salarial acordada con el sindicato en el año 2026, que contempla actualizaciones y recomposición salarial mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), se concretó una nueva reunión para avanzar en un acuerdo paritario antes del inicio del ciclo lectivo 2027. Tras el intercambio de opiniones, el Poder Ejecutivo Provincial formuló como propuesta salarial para el primer semestre 2027:

Una actualización salarial por Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el período comprendido entre el mes de enero y junio del 2027. Los períodos de actualización se aplicarán en los meses de abril de 2027 y julio de 2027, conforme al siguiente detalle:

Para la actualización de abril de 2027 se considerará el salario del mes de marzo, al que se le aplicarán las variaciones de IPC de los meses de enero, febrero y marzo de 2027. En el mes de julio en tanto, se tomará el IPC acumulado de los meses de abril, mayo y junio de 2027, sobre el salario conformado en la última actualización realizada en el mes de abril de 2027. Dichas variaciones del IPC a aplicar en las actualizaciones salariales se calcularán como una media ponderada del cincuenta por ciento (50%) del Índice de Precios al Consumidor elaborado y publicado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén (DPEyC), y el cincuenta por ciento (50%) del Índice de Precios al Consumidor emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el total nacional.

Como punto 2 del acta propuesta se propuso aplicar un incremento salarial del siete por ciento (7%) en los haberes correspondientes al mes de enero de 2027, calculado sobre los salarios conformados luego de la actualización salarial por IPC correspondiente al mismo mes, conforme a la pauta salarial vigente acordada para el ejercicio 2026.

Otro de los puntos estableció otorgar una compensación neta, no remunerativa y no bonificable, de carácter extraordinario por cargo, consistente en una suma de pesos cuatrocientos ochenta mil ($480.000), a abonarse durante la segunda quincena del mes de enero de 2027, a las y los trabajadores activos durante el mes de diciembre 2026 pertenecientes al Escalafón Docente, siendo extensivo al sector pasivo en las proporciones establecidas por ley.

La compensación extraordinaria será proporcional a las horas trabajadas, tomando como cargo testigo un cargo de veinticinco (25) horas. Para las horas cátedra se utilizará la equivalencia de dieciocho (18) horas igual a un cargo testigo, aplicándose una décima octava parte de la suma fija por cada hora cátedra. En caso de cargos de igual o mayor cantidad de puntos y menor cantidad de horas que el cargo de veinticinco (25) horas, la suma fija será igual que la correspondiente a ese cargo.

Pago del incentivo docente

La propuesta del Gobierno también garantiza durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2027 la continuidad en el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y del concepto "Conectividad Nacional", los cuales serán afrontados con recursos propios del Tesoro Provincial, en las mismas condiciones y modalidades de liquidación vigentes al mes de diciembre de 2026, sin perjuicio de la prosecución de los reclamos que correspondan ante el Estado Nacional.

Para el caso de las asignaciones familiares se propuso mantener la actualización por IPC ponderado de los importes establecidos en el Decreto 418/22, conforme al mecanismo vigente.

En la reunión la representación gremial ratificó el pliego oportunamente presentado en la mesa paritaria, expresando que la propuesta presentada no da respuestas integrales, no obstante, lo cual los referentes expresan que la misma será puesta a consideración de las asambleas en toda la provincia.

Participaron del espacio de mesa paritaria también los ministros de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares; Educación, Soledad Martínez, la presidenta del CPE, Glenda Temi; el subsecretario de Gobierno y Justicia, Juan Grandi; la secretaría de Hacienda y Finanzas Carola Pogliano y del subsecretario de Recursos Humanos Juan González. Por el gremio participaron la secretaria General de ATEN Fany Mansilla, la secretaria Adjunta, Cintia Galetto, el secretario Gremial, Ángel Zalazar, y la secretaria de Prensa Marisabel Granda; por la vocalías, por la Comunidad, Emiliano Garay, y en representación Docente de Primaria, Adultos y Modalidad Especial, Marcela Correa y los referentes gremiales del ISSN Walter Arias y Estela Riquelme.