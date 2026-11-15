San Martín de los Andes se prepara para recibir una nueva edición del Motor Fest Patagonia, una propuesta que combina la pasión por los vehículos clásicos con la gastronomía y la producción regional. El encuentro tendrá lugar el 21 y 22 de noviembre y promete convocar tanto a vecinos como a turistas que visiten la localidad durante ese fin de semana.

La iniciativa, que celebra su segunda edición, ofrecerá una amplia muestra de autos y motos de colección, además de espacios gastronómicos, espectáculos musicales y actividades recreativas pensadas para toda la familia.

Más que una exposición de vehículos

Aunque los motores serán los protagonistas, la propuesta buscará ir más allá de una simple exhibición, ya que durante ambas jornadas habrá patios gastronómicos y foodtrucks con distintas alternativas para los visitantes, junto con propuestas recreativas y espacios destinados a los más chicos.

La organización también confirmó la presencia de artistas y bandas en vivo, que aportarán un marco festivo a un evento que apunta a convertirse en una cita destacada del calendario local.

La producción regional tendrá su propio espacio

Una de las principales novedades de este año será la incorporación del Primer Encuentro Regional de Productores y Emprendedores, una iniciativa destinada a dar visibilidad a proyectos y productos elaborados en distintos puntos de la provincia.

La propuesta busca generar oportunidades de comercialización y acercar la producción neuquina tanto a residentes como a visitantes, ya que los emprendedores participantes podrán exhibir y vender sus productos en un espacio especialmente destinado para ese fin.

Convocatoria abierta

Desde la organización informaron que ya se encuentra abierta la inscripción para productores y emprendedores interesados en participar con un stand. El trámite se realiza mediante un formulario dispuesto por la Municipalidad de San Martín de los Andes.

En paralelo, quienes deseen exponer autos o motos de colección, o sumarse a la propuesta gastronómica con foodtrucks, pueden solicitar información y conocer las condiciones de participación comunicándose al teléfono 2944-92-9906.

Un fin de semana para toda la familia

Con entrada libre y gratuita, el Motor Fest Patagonia volverá a reunir en un mismo espacio vehículos históricos, gastronomía, espectáculos y producción regional. La combinación de estas propuestas apunta a consolidar un evento que busca mostrar parte de la identidad de la región y generar un atractivo adicional para quienes visiten San Martín de los Andes durante noviembre.