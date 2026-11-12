En la Patagonia, la llegada del gas natural a un barrio va mucho más allá de una obra de infraestructura: significa dejar de depender de las garrafas o de acarrear leña, y esa es la realidad que empezará a cambiar a partir de diciembre para 58 familias de Chacra 32 de San Martín de los Andes, luego de que la Municipalidad y la empresa Camuzzi firmaran el acuerdo para extender la red domiciliaria a los barrios AMUPEPEN y 38 Viviendas.

Sobre las zonas beneficiadas

Tanto para las 38 Viviendas, que fueron inauguradas en diciembre de 2024, como para las familias nucleadas en la Asociación Mutual de trabajadores del EPEN (AMUPEPEN), se destrabada una demanda central para el desarrollo cotidiano de sus hogares.

La posibilidad concreta de abrir las zanjas y tender los caños recién se posibilitó después de una obra estructural clave para toda la región: la ampliación del Gasoducto Cordillerano. Durante años, la falta de factibilidad técnica frenó nuevas conexiones en distintos puntos de la localidad. Con ese cuello de botella resuelto, el proyecto avanzó mediante un esquema de trabajo repartido que busca acelerar los plazos.

El acuerdo

Según lo acordado este jueves 12 de noviembre por el intendente Carlos Saloniti y el gerente de la Unidad de Negocios de Los Lagos de Camuzzi, Sergio Berraute, el Municipio asumirá toda la obra civil previa y posterior: el zanjeo, el aporte de áridos, el tapado, la recomposición de las calles y veredas, y la entrega de los gabinetes domiciliarios. Camuzzi, por su parte, pondrá los caños y materiales específicos, la dirección técnica y la mano de obra especializada para conectar el servicio.

Cómo será el financiamiento

El financiamiento inicial contará con acompañamiento del gobierno provincial, bajo un esquema que luego contempla el repago por parte de los frentistas, una modalidad habitual para hacer viables este tipo de extensiones en barrios consolidados o de reciente entrega. Del encuentro también participaron el secretario de Obras y Servicios Públicos, Héctor Durán, y el subsecretario del Consejo de Planificación Estratégica (COPE), Félix Cariboni, área que viene articulando las gestiones con los vecinos.

Con el inicio de los trabajos pautado para el mes próximo, el objetivo es que las 58 viviendas lleguen al próximo invierno con las hornallas y los calefactores funcionando a gas natural, mejorando de forma directa su economía, la seguridad diaria de cada familia y la calidad de vida.