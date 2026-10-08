Un grupo de unos 30 vecinos se concentró durante las noches del lunes y martes frente a la vivienda de un hombre acusado de robo en San Martín de los Andes. El domicilio está ubicado en el sector conocido como Las 110, en Chacra 30, dentro del barrio Cordones del Chapelco, y allí el acusado cumple prisión domiciliaria mientras avanza la investigación judicial.

Durante las concentraciones, los vecinos arrojaron piedras contra la vivienda, realizaron cánticos y amenazaron con hacer justicia por mano propia. La situación obligó a intervenir a efectivos de la Policía del Neuquén, con quienes también se produjeron cruces y enfrentamientos.

El hombre había sido detenido e imputado en una causa iniciada por un robo cometido con un arma blanca en un comercio de San Martín de los Andes. La Justicia dispuso que permanezca bajo prisión domiciliaria mientras continúa el proceso penal. Hasta el momento, no se informó oficialmente si hubo personas heridas, detenidas o daños de mayor magnitud.

Dos noches de tensión frente a la vivienda

El episodio se registró durante dos noches consecutivas, lunes y martes, en el sector Las 110 de Chacra 30, en Cordones del Chapelco.

Según la información difundida por medios locales, unas 30 personas se concentraron frente al domicilio donde cumple prisión domiciliaria el hombre acusado del robo.

La protesta comenzó como un reclamo vecinal por seguridad, pero rápidamente derivó en una situación de mayor tensión. Durante las concentraciones hubo cánticos, lanzamiento de piedras y amenazas de hacer justicia por mano propia.

La situación requirió la presencia de efectivos de la Policía del Neuquén, que intervinieron para impedir que los manifestantes ingresaran al domicilio o atacaran directamente al acusado.

El acusado cumple prisión domiciliaria

El hombre señalado por los vecinos había sido detenido en el marco de una investigación por un robo cometido con un arma blanca en un comercio de San Martín de los Andes.

Luego de la detención, la Justicia dispuso que continuara sometido al proceso bajo prisión domiciliaria.

Esa medida cautelar generó malestar entre algunos habitantes del sector, que comenzaron a concentrarse frente al domicilio donde el acusado debe cumplir la medida judicial.

Es importante distinguir entre la acusación y una condena: el hombre se encuentra acusado e imputado en una investigación penal, por lo que su responsabilidad deberá ser determinada dentro del proceso judicial.

La intervención policial evitó que el conflicto escalara

La presencia de la Policía del Neuquén fue necesaria durante las dos jornadas para contener la situación.

De acuerdo con las reconstrucciones publicadas por medios de San Martín de los Andes, también hubo cruces y enfrentamientos entre algunos vecinos y los efectivos policiales que llegaron al lugar.

El objetivo de la intervención fue evitar que el ataque contra la vivienda derivara en una agresión directa contra el acusado o en un episodio de mayor violencia.

Hasta el momento, no trascendieron oficialmente datos sobre personas heridas, detenidas o daños materiales de consideración como consecuencia de los incidentes.

El reclamo por seguridad vuelve a generar tensión en San Martín

El episodio se produce en una localidad que ya registró en los últimos años distintas manifestaciones y reclamos vecinales vinculados con la inseguridad.

En 2022, por ejemplo, vecinos de San Martín de los Andes realizaron reuniones y movilizaciones a raíz de una seguidilla de robos que afectaba a comercios y viviendas. En aquella oportunidad también reclamaron reuniones con autoridades municipales, judiciales y policiales.

Un año después, comerciantes de la ciudad volvieron a reclamar mayor presencia policial y controles durante la noche, en un contexto en el que denunciaban robos en establecimientos gastronómicos y otros comercios.

Más recientemente, durante 2025 y 2026, Mejor Informado también informó sobre distintos episodios de inseguridad en la localidad, entre ellos robos en comercios y sectores turísticos.

El antecedente de otro intento de linchamiento

El episodio actual tiene además un antecedente directo en la propia ciudad.

En febrero de 2025, vecinos y empleados de un supermercado siguieron a un joven acusado de robar en un comercio e intentar ingresar a una verdulería. Cuando la Policía logró detenerlo, algunos vecinos lo increparon y manifestaron que querían golpearlo si lo encontraban sin presencia policial.

El antecedente permite observar que las reacciones vecinales frente a determinados hechos delictivos no son nuevas en San Martín de los Andes, aunque cada episodio responde a circunstancias y causas judiciales diferentes.

Una investigación que sigue abierta

El conflicto de Chacra 30 no modifica por sí mismo la situación procesal del acusado. La causa por el robo con arma blanca continúa bajo investigación y el hombre permanece sujeto a la medida de prisión domiciliaria dispuesta por la Justicia.

El principal foco inmediato estará puesto en evitar nuevas concentraciones violentas frente al domicilio y determinar si los incidentes registrados durante las dos noches generan nuevas actuaciones policiales o judiciales.