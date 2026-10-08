Una mujer mayor fue agredida físicamente y sufrió el robo de su celular en su casa del barrio La Sirena, luego de que un hombre simulara buscar trabajo para acercarse a la casa.

El episodio ocurrió en Cacique Purrán al 400. Según la información disponible, la propietaria se negó a darle trabajo al hombre, quien saltó la reja, ingresó por una ventana, la atacó y escapó con el teléfono.

El hecho generó preocupación entre los vecinos del sector, que advirtieron sobre personas que recorren la zona con el pretexto de ofrecer productos o buscar empleo. La comisión vecinal recomendó extremar las precauciones y avisar a la Policía ante movimientos sospechosos. No se informó cuándo ocurrió el episodio ni si hay sospechosos identificados o detenidos.

Cómo fue el robo en el barrio La Sirena

De acuerdo con la reconstrucción del episodio, el hombre se presentó con el argumento de buscar trabajo. Ante la negativa de la dueña de casa, pasó de ese primer contacto a ingresar por la fuerza a la propiedad.

La secuencia incluyó el salto de una reja, el ingreso por una ventana y una agresión física contra la mujer. El celular fue el elemento robado que se informó sobre el caso.

No trascendieron detalles sobre las lesiones que pudo sufrir la víctima ni sobre si recibió asistencia médica. Tampoco se precisó el horario en que ocurrió el hecho.

La preocupación de los vecinos por personas sospechosas

El episodio generó inquietud entre residentes de La Sirena. Según las advertencias vecinales, algunas personas recorren el sector con el argumento de ofrecer productos o buscar empleo, una situación que despierta preocupación por la posibilidad de que estén observando las viviendas.

Sin embargo, no se informó si esas recorridas están vinculadas con otros robos denunciados ni si existe una investigación que relacione distintos episodios. Esa distinción es importante para no atribuir hechos delictivos a personas únicamente por su presencia en el barrio.

Qué recomendaciones dieron para prevenir robos

Desde la comisión vecinal recomendaron adoptar medidas de precaución ante visitas inesperadas y movimientos que generen sospechas. Entre las indicaciones difundidas se encuentran:

No abrir la puerta a desconocidos ni permitirles el ingreso sin verificar quiénes son.

ni permitirles el ingreso sin verificar quiénes son. Atender desde el interior de la vivienda y evitar exponerse innecesariamente.

Dar aviso a la Policía si se observan movimientos sospechosos o situaciones que puedan representar un riesgo.

Ante una situación de peligro inmediato, priorizar la seguridad personal y solicitar ayuda a las autoridades.

Las recomendaciones apuntan a reducir la exposición de los residentes ante contactos inesperados. No obstante, la responsabilidad de investigar los hechos y determinar si existe un delito corresponde a las autoridades competentes.

Qué se sabe sobre la investigación

Por el momento, la información disponible no permite establecer si la víctima realizó una denuncia formal, qué dependencia policial intervino ni si se reunieron testimonios o imágenes de cámaras de seguridad.

Esos datos serán relevantes para conocer si el sospechoso puede ser identificado y qué medidas se adoptarán para esclarecer el robo.

Mientras tanto, el episodio mantiene en alerta a los vecinos de La Sirena, que piden prestar atención a las situaciones sospechosas y comunicar cualquier incidente a la Policía.