La Policía Federal Argentina desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Don Bosco de Cipolletti, donde detuvo a un hombre y secuestró más de medio kilo de marihuana, varias dosis de cocaína, 340 mil pesos en efectivo, tres celulares, un Posnet y documentación que ahora será analizada por la Justicia Federal.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Antidrogas Cipolletti, dependiente del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), luego de una investigación que permitió poner bajo la lupa un domicilio del barrio. La sospecha era concreta: el lugar no sería simplemente una vivienda, sino un sitio utilizado para el acopio, fraccionamiento y posterior comercialización de estupefacientes.

La investigación se inició a partir de un oficio judicial emitido por el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de Roca. La causa estuvo bajo la intervención del fiscal Sebastián Gallardo y del auxiliar fiscal Francisco Iglesia Frezzini. A partir de esa orden comenzaron las tareas de campo. Los investigadores federales realizaron seguimientos, recopilaron información y observaron los movimientos vinculados con el domicilio señalado. Con el avance de las pesquisas, reunieron elementos que, según la investigación, permitieron establecer que allí se concentraban actividades relacionadas con la venta de drogas.

Además, los agentes lograron identificar a un hombre al que señalaron como quien estaría a cargo de esa actividad. Con las pruebas reunidas, las autoridades judiciales autorizaron finalmente el allanamiento del inmueble.

Y cuando los federales ingresaron, apareció el verdadero peso del operativo. En el lugar encontraron más de medio kilo de marihuana y varias dosis de cocaína, dos tipos de estupefacientes que, de acuerdo con la hipótesis investigativa, eran destinados a la comercialización.

Qué otros elementos secuestraron además de la droga

Pero la droga no fue lo único que quedó secuestrado. Los efectivos también encontraron 340 mil pesos en efectivo, tres teléfonos celulares, un Posnet y documentación de interés para la causa. El dispositivo de cobro y el dinero forman parte ahora del material que deberá ser analizado para determinar si tienen relación con la presunta actividad de venta investigada.

El dato no es menor. En una investigación por comercialización de estupefacientes, cada elemento encontrado puede convertirse en una pieza para reconstruir cómo funcionaba el presunto punto de venta. Los celulares y la documentación, en particular, podrían aportar información sobre contactos y movimientos, aunque será la Justicia la que determine qué valor tienen dentro del expediente.

Finalmente, el principal sospechoso fue detenido. Se trata de un hombre argentino y mayor de edad, que quedó a disposición del magistrado interviniente junto con todos los elementos secuestrados durante el procedimiento.

La causa quedó encuadrada en una presunta infracción a la Ley Nacional de Drogas 23.737. Por ahora, el detenido es investigado y no existe una condena en su contra.

El operativo vuelve a poner al barrio Don Bosco en el radar de las investigaciones federales contra el narcomenudeo. En los últimos años, la Policía Federal ya realizó distintos procedimientos antidrogas en Cipolletti y particularmente en ese sector de la ciudad, donde se detectaron domicilios utilizados para el acopio y venta de marihuana y cocaína.