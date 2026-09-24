El Pinot Noir, cepa emblema de Neuquén, ya tiene su día para fortalecer la identidad vitivinícola

La Legislatura de Neuquén aprobó en particular el proyecto que declara al Pinot Noir como cepa emblema e instituye el 18 de agosto de cada año como el Día Provincial del Pinot Noir Neuquino. La iniciativa unificó dos propuestas, una presentada por el gobernador Rolando Figueroa y otra por la diputada Mercedes Tulián, y reconoce el valor productivo, cultural y simbólico de esta variedad para el territorio neuquino.

El proyecto contempla que la declaración del Pinot Noir como cepa emblema contribuya a fortalecer la identidad vitivinícola y a posicionar la variedad en el mercado nacional e internacional. También establece la realización de acciones de promoción, difusión y valorización vinculadas con esta cepa, especialmente en el marco del Día Provincial del Pinot Noir Neuquino.

El Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo las acciones vinculadas con la promoción del Pinot Noir. En ese marco, podrá articular iniciativas con municipios, comisiones de fomento, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, además de celebrar convenios de financiamiento y asistencia con organismos públicos, mixtos y privados, nacionales e internacionales.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, destacó que “el Pinot Noir ya es parte de la identidad de Neuquén y este reconocimiento nos permite potenciarlo como una herramienta de promoción de la provincia. Tenemos producción de calidad, paisajes, gastronomía y experiencias turísticas que se complementan y nos permiten mostrar Neuquén al país y al mundo. Desde el Estado vamos a seguir generando las condiciones y articulando con el sector privado para que esa identidad se traduzca en más desarrollo, más inversión y más oportunidades para los neuquinos”.

El reconocimiento se vincula con el desarrollo de la vitivinicultura neuquina, actividad que adquirió impulso especialmente durante la década de 1990 y que contribuyó a la diversificación de la matriz productiva provincial. En ese proceso, el Pinot Noir alcanzó un lugar destacado y también se incorporó a propuestas relacionadas con el turismo y la gastronomía.

Las condiciones agroecológicas de Neuquén favorecen el desarrollo de esta variedad, a partir de características como el clima fresco y seco, la amplitud térmica, los suelos aluvionales y los vientos constantes. Estos atributos del territorio permiten y potencian su cultivo y forman parte de las condiciones que distinguen a la producción vitivinícola neuquina.

Con la aprobación en particular del proyecto, el Pinot Noir avanza en su reconocimiento institucional como parte de la identidad productiva, turística y cultural de Neuquén. El establecimiento del 18 de agosto como Día Provincial del Pinot Noir Neuquino permitirá, además, generar anualmente acciones de promoción y difusión que vinculen la vitivinicultura con el turismo, la gastronomía y las expresiones culturales de la provincia.





