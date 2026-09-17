La Municipalidad de Plottier comenzó los trabajos de pavimentación sobre la avenida Percy Clark, en el tramo comprendido entre avenida General Roca y calle Coronel Olascoaga. La obra continúa sobre Coronel Olascoaga, entre Percy Clark y Fernando Guerrico.

Los trabajos forman parte del Pacto de Gobernanza firmado entre la Municipalidad y el Gobierno de la Provincia del Neuquén, que prevé la pavimentación de 100 cuadras en la ciudad.

En agosto se abrieron los sobres de las Licitaciones Públicas N° 001/2026 y N° 002/2026, que abarcan 31 cuadras y más de 3.100 metros lineales sobre avenida San Martín, Percy Clark y Coronel Olascoaga. En avenida San Martín, la obra comprende el tramo entre Aristóbulo del Valle y Rafael Obligado.

La intendenta Malena Resa destacó la articulación con el Gobierno provincial: "El Pacto de Gobernanza con la Provincia nos permite concretar obras que los vecinos esperan desde hace años".

Próximos pasos

El municipio avanza con tres proyectos ejecutivos de pavimentación: calle Percy Clark entre Olascoaga y Mansilla; calle Pellegrini entre San Martín y Río Colorado Norte; y calle Winter, en el tramo entre avenida Percy Clark y Mansilla.

Batilana y Otazúa: dos ofertas para la obra

En paralelo, este martes se realizó la apertura de sobres de la Licitación Pública N° 003/2026, para el movimiento de suelo y la carpeta asfáltica en las calles Batilana y Otazúa, desde General Mosconi hasta calle Código 03-569. Se presentaron dos ofertas: la de Eduardo Salum y la de Desarrollos Inmobiliarios Australes. El presupuesto oficial es de $560 millones, a valores de septiembre de 2026. Las propuestas pasan ahora a la evaluación técnica y económica, previa a la adjudicación.