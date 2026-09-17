¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Proyectos en marcha

Plan de 100 cuadras de asfalto: Plottier comenzó a pavimentar una de sus avenidas

El municipio avanza en paralelo con tres proyectos ejecutivos de pavimentación que se realizan gracias al Pacto de Gobernanza.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Redacción Mejor Informado
Jueves, 17 de septiembre de 2026 a las 12:34
PUBLICIDAD
La localidad está realizando obras muy esperadas por los vecinos.

La Municipalidad de Plottier comenzó los trabajos de pavimentación sobre la avenida Percy Clark, en el tramo comprendido entre avenida General Roca y calle Coronel Olascoaga. La obra continúa sobre Coronel Olascoaga, entre Percy Clark y Fernando Guerrico.

Los trabajos forman parte del Pacto de Gobernanza firmado entre la Municipalidad y el Gobierno de la Provincia del Neuquén, que prevé la pavimentación de 100 cuadras en la ciudad.

En agosto se abrieron los sobres de las Licitaciones Públicas N° 001/2026 y N° 002/2026, que abarcan 31 cuadras y más de 3.100 metros lineales sobre avenida San Martín, Percy Clark y Coronel Olascoaga. En avenida San Martín, la obra comprende el tramo entre Aristóbulo del Valle y Rafael Obligado.

La intendenta Malena Resa destacó la articulación con el Gobierno provincial: "El Pacto de Gobernanza con la Provincia nos permite concretar obras que los vecinos esperan desde hace años".

Próximos pasos

El municipio avanza con tres proyectos ejecutivos de pavimentación: calle Percy Clark entre Olascoaga y Mansilla; calle Pellegrini entre San Martín y Río Colorado Norte; y calle Winter, en el tramo entre avenida Percy Clark y Mansilla.

Batilana y Otazúa: dos ofertas para la obra

En paralelo, este martes se realizó la apertura de sobres de la Licitación Pública N° 003/2026, para el movimiento de suelo y la carpeta asfáltica en las calles Batilana y Otazúa, desde General Mosconi hasta calle Código 03-569. Se presentaron dos ofertas: la de Eduardo Salum y la de Desarrollos Inmobiliarios Australes. El presupuesto oficial es de $560 millones, a valores de septiembre de 2026. Las propuestas pasan ahora a la evaluación técnica y económica, previa a la adjudicación.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD