La Municipalidad de Plottier realizó este martes la apertura de sobres de la Licitación Pública N° 003/2026, para ejecutar el movimiento de suelo y la carpeta asfáltica en las calles Batilana y Otazúa, desde General Mosconi hasta calle Código 03-569.

Allí se presentaron dos ofertas para la obra, que tiene un presupuesto oficial de $560 millones. Abarca 601 metros lineales desde General Mosconi hasta calle Código 03-569 y conformará un boulevard con ciclovía y estacionamiento.

Las ofertas son la de Eduardo Salum y la de Desarrollos Inmobiliarios Australes. El presupuesto oficial de la obra es de $560 millones, a valores de septiembre de 2026. Las propuestas pasarán ahora a la etapa de evaluación técnica y económica, previa a la adjudicación.

La obra se suma a los trabajos de pavimentación previstos en el Pacto de Gobernanza firmado entre la Municipalidad de Plottier y el Gobierno de la Provincia del Neuquén. En agosto se abrieron los sobres de las Licitaciones Públicas N° 001/2026 y N° 002/2026, que abarcan 31 cuadras y más de 3.100 metros lineales sobre avenida San Martín, Percy Clark y Coronel Olascoaga.

Los detalles de la obra

La intendenta Malena Resa destacó la articulación con el Gobierno provincial: “El Pacto de Gobernanza con la Provincia nos permite concretar obras que los vecinos esperan desde hace años”. Y agregó: “Avanzamos en obras que cambian la vida cotidiana de los barrios. Cada licitación que abrimos es un paso más que pone el municipio al servicio de la gente”.

La obra consiste en una carpeta asfáltica en caliente de 5 centímetros de espesor, sobre unos 601 metros lineales y 8.000 metros cuadrados en total. Los trabajos incluyen la excavación de cajón, la preparación y compactación de base y sub-base y el riego de imprimación. La calle Batilana tiene anchos de calzada de entre 5,70 y 7,40 metros.

El secretario de Obras Públicas Jorge López vinculó la intervención con el ordenamiento administrativo de la gestión: “En esto de emprolijar las cuestiones administrativas para redistribuir mejor, como dice siempre Malena, son esos sectores a los que tenemos que llegar. El barrio Chacay siempre fue muy postergado desde su concepción”.

El funcionario precisó además que la intervención se complementa con la obra del sifón que cruza Batilana y con otros trabajos previstos en el sector. “Va a tener ciclovía y estacionamiento. También estamos haciendo el pluvial, para que el día de mañana podamos llevar el escurrimiento hacia el río. Y vamos a incorporar las cloacas antes de que arranque la obra de asfalto”, detalló.