Plottier aclaró que no autorizó cambios en el recorrido de los colectivos y exigió restablecer el servicio

Los cambios detectados en el servicio de transporte público generaron inquietud entre vecinos de Plottier durante las últimas horas. Frente a esta situación, la Municipalidad aclaró que no solicitó ni autorizó modificaciones en los recorridos ni en los horarios de los colectivos urbanos que presta la empresa Nueva Visión S.R.L.

Desde la gestión que encabeza Malena Resa explicaron que la única solicitud realizada a la empresa fue el cambio de cabecera del servicio, una medida que no implica alteraciones en el trayecto habitual ni en las paradas establecidas para los pasajeros.

El Municipio pidió volver al recorrido habitual

A través de un comunicado oficial, al que tuvo acceso Mejor Informado, la Municipalidad de Plottier señaló que, al advertir modificaciones que no habían sido autorizadas, requirió a la empresa prestadora que restablezca de manera inmediata el recorrido habitual, respetando las paradas y los horarios vigentes.

La administración local recordó que actúa como autoridad de control del servicio de transporte público dentro de la ciudad y que tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las condiciones acordadas para la prestación del servicio.

Desde 2025, Nueva Visión S.R.L. es la empresa prestadora del transporte público en Plottier - Foto: Archivo

La aclaración busca llevar tranquilidad a los usuarios, especialmente a quienes utilizan diariamente el transporte para trasladarse a sus lugares de trabajo, establecimientos educativos o centros de salud.

Una preocupación que impacta en la vida diaria de los vecinos

El transporte público es uno de los servicios esenciales para miles de familias de Plottier, una ciudad que mantiene una fuerte vinculación con Neuquén capital debido al movimiento laboral y educativo del área metropolitana.

Cualquier modificación en recorridos o frecuencias puede afectar los tiempos de viaje, generar demoras y complicar la conectividad de distintos barrios con el centro urbano y con otros puntos de la región.

Por ese motivo, desde el Municipio remarcaron que cualquier cambio futuro deberá ser previamente coordinado con las autoridades locales y comunicado oficialmente a los vecinos para evitar confusiones o inconvenientes.

Seguimiento y control del servicio

La Municipalidad aseguró que continuará realizando el seguimiento correspondiente sobre la prestación del transporte público para garantizar que el servicio se brinde en las condiciones acordadas.

Además, ratificó que su prioridad es resguardar los intereses de los usuarios y asegurar que las prestaciones lleguen de manera adecuada a cada sector de la ciudad.

En un contexto regional donde la movilidad urbana es una demanda permanente en las ciudades del Alto Valle, el cumplimiento de los recorridos y horarios establecidos resulta clave para garantizar la conectividad y la calidad de vida de los vecinos