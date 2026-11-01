Plan Construir Seguridad: las 77 intervenciones para atender la inseguridad en Neuquén

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa junto a su equipo de gobierno puso en marcha el plan Construir Seguridad, que contempla 77 refacciones, remodelaciones y acondicionamientos en dependencias policiales de toda la provincia. La iniciativa alcanza a las siete direcciones de Seguridad y se complementa con nueva infraestructura operativa y obras penitenciarias.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, explicó que la propuesta responde a una decisión de Figueroa de consolidar la seguridad como política de Estado. “Nos faltaba una instancia más, que era el bienestar de nuestro personal policial”, señaló, y remarcó que los agentes pasan gran parte de su vida en las comisarías y necesitan espacios adecuados para trabajar y atender a los vecinos.

Las obras región por región

El listado regional incluye, en Confluencia, las comisarías 11 de Senillosa, 18 de Hi.Be.Pa. y 21 de Melipal, el Destacamento Báscula, la División Motorizada DEMOSE y dependencias de Centenario y Plottier, además de cuarteles de Bomberos, áreas especializadas y establecimientos de formación.

En Alto Neuquén, las intervenciones alcanzan Chos Malal, El Huecú, Huinganco, Las Ovejas, Tricao Malal, Los Miches, Andacollo, Villa Nahueve y Chorriaca, además de Caviahue.

En la Comarca se prevén trabajos en Cutral Co, Plaza Huincul y Sauzal Bonito; mientras que en Pehuén se incluyen Zapala, Aluminé, Villa Pehuenia, Mariano Moreno, Las Coloradas y Ramón Castro. Nicolini destacó la intervención específica prevista en la comisaría de Mariano Moreno, por tratarse de un edificio histórico que requiere adecuaciones particulares.

En Lagos del Sur, el plan contempla dependencias de San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Villa La Angostura. En Vaca Muerta, incluye Añelo, Rincón de los Sauces, Barrancas, Buta Ranquil y Octavio Pico; y en Limay, Piedra del Águila, Picún Leufú y Santo Tomás. Las tareas abarcan baños y vestuarios, instalaciones sanitarias, climatización y espacios de atención y operación.

“Queremos que puedan prestar servicio en forma adecuada y confortable, porque de esa manera se traduce su propio servicio a toda la ciudadanía”, sostuvo el ministro. Entre los nuevos proyectos figuran el Complejo La Meseta, una sede para Antinarcóticos, una planta de Verificación Técnica Vehicular en Centenario, la comisaría del barrio Z1 y otra para el oeste de Plottier. La comisaría 52 de Centenario ya fue inaugurada y la 4ta de Alta Barda está próxima a finalizar.

El plan también prevé ampliaciones penitenciarias en las unidades 11 de Neuquén, 22 de Cutral Co y 32 de Zapala, con módulos de máxima y mediana seguridad y espacios complementarios. Según Nicolini, las obras permitirán ampliar la capacidad de alojamiento e incorporar áreas de salud mental. La ejecución se articula con otras áreas provinciales para atender las necesidades de cada dependencia.