Neuquén presentó el Plan Construir Seguridad: Figueroa destacó que “debemos cuidar a los que nos cuidan”

El Gobierno de Neuquén lanzó este miércoles 28 de octubre, en el Centro de Convenciones Domuyo de la capital provincial, el programa Plan Construir Seguridad, una iniciativa destinada a fortalecer la infraestructura en todas las comisarías de la región patagónica.

El gobernador Rolando Figueroa expresó en su discurso: “Este es un programa que queríamos lanzar hace mucho tiempo, no tenemos que olvidar de dónde venimos. Con una deuda importante, la inexistencia de fondos, 700 aulas tráilers y la policía con un fuerte abandono en equipamiento, en tecnología y también en las comisarías”.

En esa línea añadió: “Yo cuando voy a visitar cada una de ellas tomamos nota del retraso que había y pensamos en cómo podemos avanzar, no es fácil realizar todo esto de golpe”, y sostuvo que “nadie hizo lo que estamos haciendo, son importantes estos cambios que desarrollamos”.

“¿Cómo pueden hacer bien su trabajo los comisarios si están focalizados en algo que no tendrían que hacer”, se preguntó Figueroa al referirse al estado de las comisarías repletas de presos, y comentó que “por eso son importantes las plazas carcelarias que hacemos en la provincia, pero no se puede hacer de la noche a la mañana”.

En el mismo sentido, Rolando Figueroa detalló: “Tenemos que mejorar las comisarías, todo se hace de forma escalonada. Forma parte de cuidar a quienes nos cuidan”, y enumeró medidas como implementación de armas no letales, vehículos blindados, chalecos, motos, todo acompañado por mejor tecnología adecuada a proteger la demanda policial.

“Debemos elevar el nivel para cuidar al ciudadano y que el policía tenga más herramientas para su salida laboral, hemos hecho un gran recorrido”, manifestó el gobernador de Neuquén y sentenció: “Todo se logra en equipo y quiero destacar el trabajo de la Policía en la lucha contra el narcomenudeo, lo cual no puede pasar desapercibido”.

Sobre la misma línea continuó: “Tomamos una decisión política, pero fue muy importante que haya sido acompañada por el ciudadano con las denuncias anónimas, ahí es donde empieza a trabajar la Justicia y hoy tenemos un juzgado cada tres días, evidentemente esto fue beneficioso para la ciudadanía”.

“Falta un camino por recorrer, pero esto lo podemos hacer por la policía que tenemos, la cual es la mejor del país, honesta, transparente y si alguien comete un ilícito es excluido”, sostuvo el mandatario norpatagónico.

Además manifestó: “Existe un equipo, es imposible lograr cualquier cosa positiva si no se hace en equipo, la parte fundamental de eso es la Policía”.

Por otro lado, el gobernador Rolando Figueroa dijo que instruyó al Ministerio de Infraestructura para que, en el marco del programa Neuquén Habita, esté contemplado el acceso a la vivienda para el personal policial con créditos no bancarios para que cada uno de ellos puedan hacer su casa como lo deseen.

“Les pido que todos se inscriban al programa, es cuidar a los que nos cuidan”, detalló.

También habló sobre la importancia de la desfederalización del narcotráfico a la que adhirió Neuquén. “No solo hicimos eso, sino que modificamos la Ley de la Policía que no contemplaba a la mujer, también cambiaron códigos donde las fuerzas tienen participación, además de la violencia contra la mujer, donde hoy se toman muchas más denuncias”, subrayó Figueroa.

“¿Queremos la provincia del sálvese quien pueda, donde no haya obra pública, donde nos cambien las cajas jubilatorias?”, se preguntó Rolando Figueroa y dijo que “si trabajamos con la educación en la edad indicada los policías tendrán menos trabajo”.

Finalmente concluyó: “Esto no es un desafío individual, se hace en equipo, este cambio y la defensa de Neuquén es un desafío generacional, debemos pensar el Neuquén que queremos tener. Los invito a proteger a los que nos cuidan y ojalá podamos entender que debemos dejar una mejor provincia para nuestros hijos”.

Además habló en la presentación del programa el ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini: “Esto es una iniciativa del Gobernador, abarca distintos aspectos, pero siempre teniendo en la mira la seguridad de los neuquinos y el bienestar de los policías. Un pilar fue fortalecer la seguridad como una política de Estado”.

En ese sentido destacó tres puntos: fortalecimiento policial, modernización de la seguridad y construcción de la seguridad. “Se adquirió equipamiento, dispositivos menos letales, capacitaciones y mejoramiento de protección de policías, pero nos faltaba el bienestar del personal porque queremos que trabajen bien, que estén cómodos y que tengan buena calidad en su trabajo”.

“Entonces iniciamos este plan que arrancó para mejorar la presencia ampliando capacidad operativa, en el cual estamos ejecutando 45 obras”, dijo el ministro de Seguridad.

Enumeró en ese sentido el complejo de la meseta frente al Hospital Norpatagónico que tendrá comisarías, cuartel de bomberos, dependencias para mejorar la atención.

Además, el módulo de máxima seguridad de la Unidad 11, avances en la Unidad 22, módulos penitenciarios continuos a la Unidad 11, el proyecto ejecutivo de comisaría en el barrio Z1 y la Comisaría 52 de Centenario.

“Hoy este nuevo programa forma parte del plan macro, pero mejoraremos todas las comisarías y dependencias de la provincia. Todas las dependencias serán intervenidas”, comentó Nicolini y sentenció: “Esto es una deuda histórica con nuestro personal, queremos que esté bien”.



