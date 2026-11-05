El presidente del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), Emilio Molina y la gerente general de Ingeniería, Mariel Bruno mantuvieron este martes 3 de noviembre una reunión de trabajo con el intendente de Loncopué, Daniel Soto. Luego visitaron la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que ya registra un 99% de avance de obra.

El encuentro se realizó en el despacho de la Intendencia y tuvo como objetivo abordar los temas vinculados a los servicios de agua y saneamiento de la ciudad. Después, las autoridades recorrieron las instalaciones para verificar el estado de los trabajos.

La obra había quedado paralizada por el desfinanciamiento nacional y fue retomada por la provincia con fondos propios. Está diseñada para una población estimada de 10.000 habitantes al año 2048 y un caudal medio de 2.540 metros cúbicos por día. Se complementa con una estación de bombeo, un colector de impulsión de 1.440 metros que cruza el río Agrio y una colectora de 1.640 metros. Además, prevé la conexión de unos 700 lotes del área de expansión de Campo Ayoso.

Estas instancias de articulación entre la provincia y el municipio permiten hacer un seguimiento de las obras y fortalecer las acciones conjuntas en infraestructura y servicios esenciales, en línea con el modelo de gestión que impulsa el gobernador Rolando Figueroa.





