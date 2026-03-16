Con una inversión de $14.000 millones, la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Zapala entra en su etapa final

Gustavo Hernández, presidente del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), habló en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 acerca de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Zapala, obra que se realiza en su totalidad con recursos neuquinos y que la idea es que esté operativa en enero del 2027.



“Es una obra icónica, el Gobernador (Rolando Figueroa) la describió como la más importante en la historia de Zapala. Es una obra que estaba financiada por el Gobierno nacional en el 2021, quedó paralizada en el 2023 y el Ejecutivo provincial decidió continuar la obra, se pudo dar continuidad a partir de la renegociación de los contratos. Hoy la obra tiene buen ritmo, es muy grande y está previsto finalizarla a finales de este año” comentó el funcionario provincial en primera instancia.



En el mismo sentido continuó: “Zapala no tenía un sistema integral de saneamiento, eran todos individuales, esto integra todos los vuelcos de distintos lugares y conduce todo a un punto de tratamiento que serán las lagunas que están en el Cañadón Santo Domingo de la zona sur. Ya se está trabajando en todo lo que tiene que ver con un reuso de ese líquido”.



Además afirmó: “Todo esto se hace con dinero de la Provincia, son $14.000 millones para finalizar la obra. Se trata de 20 hectáreas y queda lugar para hacer una ampliación futura de cara a los próximos años”.



La idea es que la planta esté operativa en enero del 2027.

La entrevista completa