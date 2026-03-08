Con una inversión de $2.450 millones, Neuquén avanza con la planta de tratamiento cloacal de Loncopué

El Gobierno de Neuquén, a través del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), se encuentra en la etapa final de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de Loncopué, una obra esencial que permitirá tratar los efluentes sanitarios de toda la localidad durante las próximas décadas.

El gobernador Rolando Figueroa tomó la decisión de garantizar la continuidad de esta infraestructura estratégica, que había quedado paralizada por el desfinanciamiento del Gobierno nacional, reafirmando el compromiso provincial con la calidad de vida de la población y la protección del ambiente. La inversión total destinada a la obra asciende a $2.450 millones, financiados con fondos provinciales.



Así lo explicó el 1 de marzo, durante la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, al decir que “en cuanto al tratamiento de efluentes y saneamiento, nos hemos orientado a la mejora del sistema cloacal urbano, sumando 15.500 metros de cañerías nuevas en la Provincia”.



Durante una recorrida realizada este viernes por el presidente del EPAS, Gustavo Hernández, y el intendente de la localidad, Daniel Soto, se empezaron a diagramar acciones esenciales que demandará la puesta en funcionamiento de la misma. El organismo operará la misma los primeros seis meses, mientras se lleva a cabo un plan de capacitación con los agentes locales que quedará trabajando posteriormente.



“Estas acciones que estamos concretando mejoran considerablemente la calidad de vida de nuestra población. Agradecemos al Gobierno y al EPAS, una empresa pública eficiente que viene supervisando las tareas y capacitará a nuestro personal para poder operar esta planta que tiene tecnología de avanzada”, expresó el intendente Soto.



Por su parte, el presidente del EPAS sostuvo que “estos trabajos habían sido paralizados por el Gobierno nacional, y se pudo retomar gracias a esta gestión del Ejecutivo. Es una obra que prioriza el ambiente de la Provincia, una cuestión priorizada en esta gestión, y refleja el modelo neuquino en acción donde provincia, municipios y empresas públicas trabajan para materializar obras de infraestructura esenciales”.

Sobre la obra

La localidad de Loncopué cuenta actualmente con una amplia cobertura de redes colectoras cloacales. Sin embargo, los efluentes son descargados al Río Agrio con un tratamiento deficitario, lo que genera un impacto ambiental negativo, especialmente por la cercanía de los puntos de vuelco a áreas urbanas.



En 2011 el municipio llevó adelante el Estudio Básico de Planeamiento Urbano e Infraestructura para la incorporación del área Campo Ayoso al ejido municipal, que prevé la expansión urbana mediante la incorporación de 255 hectáreas. Este crecimiento proyectado refuerza la necesidad de contar con una infraestructura cloacal adecuada y de largo plazo.



La obra en ejecución contempla el tratamiento de los líquidos cloacales tanto del casco urbano actual como de un área de expansión, que cuenta con un anteproyecto urbanístico que prevé la incorporación de 700 nuevos lotes al sistema.



El diseño de la planta establece un horizonte de 30 años para las obras civiles y de 10 años para las instalaciones electromecánicas, garantizando un sistema acorde al crecimiento poblacional proyectado.



Descripción de los trabajos

*La construcción de una Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales domiciliarios con capacidad para una población estimada de 10.000 habitantes al año 2048, y un caudal medio diario de tratamiento de 2.540 m³/día. La planta posee dimensiones aproximadas de 150 metros de largo por 100 metros de ancho, con una superficie total de 1,47 hectáreas.



*La ejecución de una estación de bombeo, ubicada en la intersección de las calles Buta Mallín y Juan Manuel de Rosas.



*La construcción de un colector nexo que vincula la estación de bombeo con la cámara de carga y aquietamiento, incluyendo un tramo a impulsión de 1.440 metros para salvar el desnivel existente. En su recorrido, la cañería cruza el Río Agrio de manera aérea, apoyada sobre las pilas del puente de manera independiente a la estructura, mediante un tramo de caño de acero con estructura de sostén.



*Desde la cámara de aquietamiento, los líquidos cloacales son conducidos por gravedad hasta la planta de tratamiento a través de una colectora de 250 mm de diámetro, con una longitud de 1.640 metros, más un tramo final de 30 metros en cañería de acero de 10 pulgadas para el ingreso a la planta.