La Municipalidad de Plottier puso en funcionamiento su nueva página web, www.plottier.gob.ar, una plataforma que permite realizar trámites, pagar tasas municipales, gestionar reclamos y consultar servicios públicos desde una computadora o un teléfono celular.

El portal reúne distintas herramientas de atención ciudadana y suma dos funciones destacadas: un sistema de reclamos con código de seguimiento y un mapa para conocer la ubicación de los colectivos y cuánto falta para que lleguen a cada parada.

La renovación también se complementó con un nuevo canal de WhatsApp para Atención Ciudadana, habilitado el pasado miércoles 11 de noviembre, que permite realizar consultas, recibir orientación sobre gestiones municipales y presentar reclamos.

Cómo hacer reclamos municipales y seguir su estado

Una de las principales novedades es el sistema digital para informar problemas en la vía pública. Los vecinos pueden denunciar situaciones relacionadas con:

Calles y estado de la infraestructura urbana .

Alumbrado público .

Recolección de residuos .

Arbolado.

Para presentar una solicitud hay que seleccionar el tipo de problema, indicar la dirección y describir lo ocurrido. También se pueden adjuntar hasta tres fotografías para aportar información sobre la situación.

Una vez enviado el reclamo, el sistema genera un código que permite consultar su estado. Quienes incorporen su número de WhatsApp pueden recibir por ese medio el código y las notificaciones cuando haya novedades.

El acceso directo está disponible en la sección de reclamos de la Municipalidad de Plottier.

Colectivos en tiempo real: cómo consultar recorridos y horarios

La plataforma también incorpora una herramienta para consultar el transporte urbano. Desde el sitio se puede buscar una parada, conocer los recorridos de las líneas y visualizar la ubicación de las unidades en circulación.

El sistema permite saber cuánto falta para que llegue el próximo colectivo, una función que busca facilitar la organización de los viajes cotidianos.

Los usuarios pueden ingresar directamente a la sección de transporte de Plottier, donde están disponibles los recorridos y el mapa en vivo.

La herramienta también permite consultar las paradas y los horarios de las distintas líneas, además de acceder a información sobre el servicio del Tren del Valle.

Qué trámites se pueden hacer desde la Oficina Virtual

La nueva página concentra diferentes gestiones que antes requerían consultar distintas dependencias municipales. Entre las opciones disponibles se encuentran:

Pago y consulta de tasas municipales y servicios.

Gestión de cuentas de patente de rodado.

Licencias comerciales.

Servicios retributivos.

Consulta de deuda y solicitud de libre deuda.

Licencia de conducir.

Domicilio electrónico.

Turnos para castraciones.

Acceso al Tribunal de Faltas.

La sección de trámites incluye una guía para orientar a los usuarios y videotutoriales que explican cómo registrarse y completar las operaciones disponibles.

También se incorporó un asistente virtual que funciona las 24 horas. Permite escribir consultas con lenguaje cotidiano, por ejemplo, sobre cómo habilitar un comercio o pagar tasas. Cuando no puede resolver una inquietud, deriva la consulta al equipo de atención municipal.

Nuevo WhatsApp de Atención Ciudadana: horarios y teléfonos

Desde el miércoles 11 de noviembre, los vecinos pueden comunicarse con el área de Atención Ciudadana mediante WhatsApp al (299) 536-5882.

El canal está destinado a consultas, orientación sobre trámites y presentación de reclamos. La atención personalizada funciona de lunes a viernes, de 7:30 a 13:30. Fuera de ese horario permanece disponible el asistente automático, aunque sin intervención de personal municipal.

Estos son los canales habilitados:

Canal Contacto Página web www.plottier.gob.ar WhatsApp (299) 536-5882 Correo electrónico atencionciudadana@plottier.gob.ar Teléfono municipal +54 (299) 425-2222 Atención personalizada Lunes a viernes, de 7:30 a 13:30

Para situaciones de emergencia que impliquen riesgo para las personas, el Municipio recordó que se debe llamar al 103 o comunicarse con la guardia de Defensa Civil, disponible las 24 horas en el teléfono +549 (299) 603-2535.

Qué información pública reúne la nueva plataforma

Además de los servicios y trámites, el portal permite consultar información de interés para la comunidad. Entre sus contenidos se encuentran:

Licitaciones públicas.

Obras y proyectos municipales.

Registro de proveedores.

Farmacias de turno, con información del Colegio Farmacéutico de la Provincia del Neuquén.

Teléfonos útiles.

Transmisión en vivo de la radio municipal 87.9.

La propuesta busca centralizar la información y reducir la necesidad de que los vecinos deban trasladarse hasta las oficinas municipales para resolver consultas o iniciar gestiones.