La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) continúa tejiendo alianzas estratégicas con municipios de distintas localidades de Neuquén y Río Negro. El rector Christian Lopes firmó este miércoles un convenio marco con la intendenta de Plottier, Malena Resa, para implementar proyectos colaborativos de carácter académico, científico y cultural, entre otros.

El rector, acompañado por la vicerrectora Lorena Higuera, destacó la política institucional que lleva adelante la UNCo de consolidación de vínculos territoriales a través de las municipalidades de Neuquén y Río Negro, y de los gobiernos de ambas provincias.

“A pesar del desfinanciamiento y la negativa a aplicar la ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno nacional, la universidad sigue trabajando y siendo una opción que la sociedad valora”, dijo Lopes.

Dónde se firmó el convenio macro entre la UNCo y Plottier y en qué consiste

El acuerdo se firmó en el salón Raúl Alfonsín de la municipalidad con la presencia de funcionarios y funcionarias que acompañaron a la jefa comunal de Plottier.

El convenio marco, que en rigor es una renovación de uno anterior, es el paraguas para el desarrollo de proyectos particulares que requerirán de acuerdos específicos.

En esta política de acercamiento con los municipios, las autoridades de la UNCo mantuvieron recientemente encuentros con el intendente de Mariano Moreno, Javier Huillipan, y el de Añelo, Fernando Banderet.