Plottier llama al cuidado de las abejas: cuáles son los contactos para el rescate gratuito de enjambres

La Municipalidad de Plottier hace un llamado a la comunidad para promover el cuidado y la protección de las abejas, destacando su importancia para el equilibrio ambiental, la biodiversidad y la producción de alimentos.

Ante la aparición de enjambres en viviendas, patios, árboles o espacios públicos, desde el Municipio se busca generar conciencia sobre la necesidad de evitar acciones que puedan poner en riesgo a las personas y provocar la muerte de estos insectos.

Las abejas cumplen una función esencial en la naturaleza a través de la polinización, un proceso que permite la reproducción de numerosas especies vegetales y contribuye directamente a la producción de frutas, verduras y otros alimentos.

Por este motivo, la presencia de un enjambre no debe resolverse mediante su eliminación, sino procurando la intervención de personas con experiencia en su recuperación y traslado.

¿Qué hacer ante la presencia de un enjambre?

Desde la Municipalidad se recomienda mantener una distancia prudente, evitar movimientos bruscos y no intentar retirar o manipular las abejas sin los conocimientos y elementos de protección adecuados.

También se solicita evitar el uso de insecticidas, fuego, agua u otros métodos para dispersarlas, ya que estas acciones pueden alterar su comportamiento y aumentar el riesgo de picaduras.

En muchos casos, los enjambres se encuentran en tránsito y pueden permanecer temporalmente en árboles, paredes u otras superficies mientras buscan un lugar donde establecerse. La recomendación es no intervenir por cuenta propia y solicitar orientación a personas que realizan este tipo de rescates.

Los vecinos que detecten un enjambre pueden comunicarse con alguno de los siguientes contactos para consultar sobre la situación y coordinar una posible intervención:

Gerardo: 299 5329829

Yackie: 299 5119290

Macka: 299 4597882

Martín: 299 5836939

Marisel: 299 4109785

Pinti: 299 6859483

Clara: 299 4155385

Pame: 299 6239653

Tina: 299 4194030

Jesús: 299 5236818

Elizabeth: 299 6376104

Alejandro: 299 6046100

Rescates gratuitos realizados por vecinos de la zona

Con el objetivo de facilitar una respuesta responsable, la Municipalidad de Plottier pone a disposición de la comunidad un listado de contactos de personas que realizan rescates gratuitos de enjambres de abejas.

La mayoría de quienes integran esta red de contactos pertenecen al sector de China Muerta, en Plottier, y desarrollan esta tarea para contribuir a la recuperación de las abejas y evitar su eliminación.

Desde el Municipio se destaca la importancia de promover prácticas responsables y fortalecer la conciencia ambiental de la comunidad.

La protección de las abejas no solo contribuye a preservar la biodiversidad, sino que también favorece las actividades productivas y agrícolas que forman parte de la identidad de Plottier.

En este sentido, se invita a los vecinos a compartir esta información, actuar con responsabilidad ante la aparición de enjambres y recurrir a quienes cuentan con experiencia para realizar su rescate.

Cuidar a las abejas es también cuidar nuestro ambiente, nuestra producción y el futuro de Plottier.





