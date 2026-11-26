La Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) de la Legislatura de Neuquén recibió a la jurista Mariel Molina de Juan, quien expuso los principales lineamientos del proyecto de Código Procesal de Familia, elaborado en el marco de la Comisión Interpoderes. El nuevo régimen propone agilizar la resolución de los conflictos familiares, fortalecer el acceso a la justicia y garantizar la protección de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.

El cuerpo que preside el diputado Ernesto Novoa (Comunidad) acordó mantener la iniciativa en comisión hasta la próxima reunión, con la intención de emitir despacho para ser tratado en el recinto durante la última sesión ordinaria.

La propuesta, presentada por el gobernador Rolando Figueroa; la vicepresidenta primera a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Zulma Reina, y el presidente del TSJ, Gustavo Mazieres, es producto de dos años de trabajo de la Comisión Interpoderes, encargada de las reformas del Código Procesal Civil Adversarial y el de Familia. “Este es un trabajo hecho sobre territorio, no es un modelo trasplantado”, destacó Molina de Juan al señalar que se tuvieron en cuenta las particularidades y necesidades de la sociedad neuquina. En ese sentido, explicó que el texto se elaboró con perspectiva intercultural, con disposiciones que contemplan las particularidades de los pueblos originarios.

Entre los principales cambios, la especialista destacó la centralidad de las audiencias orales, con la participación directa de jueces y juezas, y la reducción de los plazos procesales. La modalidad permitirá concentrar distintas actuaciones en una misma audiencia e incluso abordar conflictos familiares relacionados entre sí, siempre que se garantice el derecho de defensa de las partes. Agregó que la reforma busca convertir la herramienta procesal en “un verdadero instrumento para asegurar la tutela judicial efectiva de todas las personas”, y se estructura sobre principios de transparencia, previsibilidad y garantías.

Los ejes que presenta la propuesta

En materia de violencia de género, subrayó que el nuevo régimen se diseñó para resguardar a las víctimas desde el primer contacto institucional, garantizar una respuesta inmediata y evitar su revictimización. Resaltó que la evaluación del riesgo estará a cargo de una unidad interdisciplinaria y contempla un amplio abanico de medidas de protección, con plazos determinados y mecanismos de revisión.

Al responder consultas de legisladores, aclaró que la Ley 2785 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar continuará vigente y que las disposiciones del nuevo código no limitarán los mecanismos de seguimiento de las medidas de protección contemplados en esa norma.

A la vez, explicó que no será necesario contar con patrocinio jurídico para realizar una denuncia por violencia familiar, aunque sí para las actuaciones posteriores a la decisión sobre las medidas de protección. Aclaró que el requisito busca garantizar la protección de las víctimas ante eventuales impugnaciones posteriores y evitar la pérdida de otros derechos, como los patrimoniales.

También dijo que la propuesta pone el acento en la “coparentalidad”, que -explicó- implica la responsabilidad compartida de ambos progenitores en la crianza y el cuidado de sus hijos e hijas, salvo situaciones excepcionales.

En materia alimentaria, prevé que en la primera audiencia se establezca una cuota provisoria que se mantendrá durante el proceso hasta el dictado de la sentencia definitiva e incorpora un procedimiento especial para resolver situaciones de urgencia alimentaria.

La norma busca también tener efectividad en materia del tiempo que requiere la resolución de conflictos. Para ello, implementa trámites judiciales conducidos de manera directa por los propios jueces. Sobre este punto preciso que la etapa de audiencias aporta eficacia en materia de reducción de tiempos.

De igual modo precisó que la normativa nuclea dos tipos de procesos: los ordinarios y los considerados urgentes. “Hay un proceso a medida para cada necesidad”, explicó Molina al destacar que se implementa un marco de reglas claras con la particularidad de poder adaptarse al caso, según corresponda.

Al respecto, especificó que mientras en un proceso ordinario por audiencia se deben debatir pruebas y su acreditación; en los trámites que adquieren características de tipo “urgente” lo que se busca es poder circunscribir la presentación para defender un derecho fundamental que puede ser vulnerado.

La especialista también ponderó la función del juez de paz en el nuevo Código, al dotarlo de la posibilidad de intervenir con medidas de protección en caso de tratarse de una denuncia por violencia. “Tiene facultades para tomar medidas de protección”, acotó.





