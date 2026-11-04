Nuevo régimen impositivo en Neuquén: qué cambios prevé para 2027

El bloque oficialista Comunidad presentó en la Legislatura de Neuquén un proyecto de ley para establecer un nuevo régimen impositivo durante 2027. La iniciativa plantea una actualización general del 30% en los tributos, junto con modificaciones en las alícuotas y beneficios para determinados sectores económicos.

La propuesta deroga el régimen vigente, aprobado mediante la Ley 3.541, y busca simplificar las escalas de Ingresos Brutos (II.BB.). Según los fundamentos de los legisladores, cerca del 90% de los contribuyentes locales podría quedar comprendido en la escala del 2%.

El proyecto lleva las firmas de Ernesto Novoa, Zulma Reina, Yamila Hermosilla, Matías Martínez y Luz Ríos, de Comunidad; Marcelo Bermúdez, de PRO-NCN; Carina Riccomini, de Juntos; Francisco Lepore, de Avanzar; y Patricia Fernández y Claudio Domínguez, del MPN.

Ingresos Brutos: simplificación de alícuotas y beneficios para las PyMEs

Uno de los ejes centrales del proyecto es la reforma es la reorganización de las alícuotas fijas para ampliar la cantidad de contribuyentes alcanzados por las escalas reducidas.

Además, se flexibiliza el acceso al beneficio mediante el esquema denominado "potencial PyME", que elimina la exigencia de contar previamente con una certificación formal. También se establecen nuevos agrupamientos de actividades económicas.

En el caso del comercio minorista, se propone una reducción de 0,5 puntos porcentuales en la alícuota, con escalas del 2% y el 3%.

Para la venta de vehículos usados, la reducción prevista es de 3,5 puntos porcentuales: la alícuota quedaría en 1,5%, para equipararla con la aplicada a la comercialización de vehículos 0 km.

Salud, educación, hotelería y profesiones: cómo quedan las alícuotas

El proyecto también contempla escalas reducidas del 2% y el 3% para actividades de servicios vinculadas con:

Salud

Educación

Hotelería

Profesiones liberales

Para estos sectores, los límites de ingresos que permiten acceder a los beneficios se actualizarían con un porcentaje superior a la inflación. El objetivo, según los fundamentos de la iniciativa, es ampliar el universo de contribuyentes alcanzados por las reducciones.

Otro cambio es la incorporación explícita de los servicios de alojamiento por hora, con el propósito de establecer un tratamiento tributario neutral dentro del rubro hotelero.

Obra pública: qué servicios tendrán alícuota del 0%

La reforma extiende la alícuota del 0% en Ingresos Brutos a servicios vinculados con la construcción que estén destinados expresamente a la obra pública.

La medida incluye trabajos como reparaciones, pintura y mantenimiento en escuelas y hospitales públicos. Según los autores del proyecto, la intención es reducir directamente los costos de la infraestructura social del Estado.

Régimen Simplificado: descuentos de hasta el 50% en las cuotas

Otro de los puntos centrales es la modificación del Régimen Simplificado, que contempla una actualización del 30% en los importes fijos mensuales.

Sin embargo, la iniciativa incorpora un esquema de alivio progresivo para los contribuyentes de menores ingresos:

Categorías Reducción de la cuota A y B 50% C y D 25%

El objetivo es compensar el incremento de los valores fijos mediante descuentos diferenciados según la categoría. De esta manera, quienes se encuentren en los escalones más bajos recibirían una reducción mayor.

Producción primaria: una nueva alícuota del 0,75%

Para la producción primaria, el proyecto introduce por primera vez una tasa supletoria fija del 0,75% para aquellos contribuyentes que no reúnan las condiciones necesarias para acceder a la exención.

La propuesta señala que esta incorporación busca cumplir con los límites impositivos asumidos por Neuquén en el marco del Consenso Fiscal, ratificado mediante la Ley provincial 3.339.

Alquileres: proponen elevar a $2.500.000 el monto mensual exento

La iniciativa también modifica el tratamiento de los ingresos por alquileres en el Código Fiscal provincial. En concreto, propone establecer en $2.500.000 mensuales el monto de ingresos por alquileres exento del impuesto sobre los II.BB..

De acuerdo con los fundamentos de los legisladores, la actualización supera ampliamente la pauta macroeconómica prevista y contempla los fuertes incrementos registrados durante el año en el mercado de alquileres.

Comisiones de Fomento: qué cambia en el régimen tributario

El proyecto incorpora un título específico para regular los tributos aplicables en las Comisiones de Fomento.

La iniciativa busca dar un marco legal a las tasas retributivas que se cobran en esas jurisdicciones, que no cuentan con autonomía tributaria originaria. Esa potestad está reservada a los municipios de primera, segunda y tercera categoría.

Según los legisladores, la incorporación de estas disposiciones a la ley permitirá formalizar el cobro de tasas locales y reducir situaciones de vulnerabilidad jurídica.

Qué cambia con el nuevo régimen impositivo de Neuquén

Los principales puntos de la reforma para 2027 pueden resumirse de la siguiente manera:

Actividad o régimen Cambio propuesto Tributos provinciales Actualización general del 30% Ingresos Brutos Cerca del 90% de contribuyentes en la escala del 2% Comercio minorista Alícuotas del 2% y 3% Vehículos usados Reducción al 1,5% Salud, educación y hotelería Escalas del 2% y 3% Construcción para obra pública Alícuota del 0% Régimen Simplificado Descuentos del 25% y 50% Producción primaria Tasa supletoria del 0,75% Alquileres Exención hasta $2.500.000 mensuales Comisiones de Fomento Regularización de tasas locales

La propuesta combina dos movimientos: una actualización general de los importes tributarios y una reorganización de beneficios y alícuotas para determinadas actividades. Por eso, el aumento del 30% no significa que todos los contribuyentes vayan a experimentar el mismo incremento en su carga impositiva.