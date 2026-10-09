Neuquén amplía sus cárceles: sumará 910 plazas y aumentará un 184% la capacidad de alojamiento

La Provincia lleva adelante un programa de ampliación y modernización de la infraestructura carcelaria que comenzó con la emergencia sancionada en 2024 y que actualmente mantiene obras en ejecución en unidades de detención de Neuquén, Cutral Co y Zapala.

Tiene como meta incorporar 910 nuevas plazas y elevar la capacidad de alojamiento de 492 a 1402 lugares. El crecimiento, superior al 184% busca responder al déficit estructural que tenía Neuquén al inicio de la gestión y también impactaba en las cárceles de la provincia.

Esta inversión significará mejores condiciones de seguridad y permitirá reducir que las comisarías continúen funcionando como lugares de alojamiento de personas privadas de su libertad.

La política penitenciaria forma parte del plan de infraestructura que impulsa el gobernador Rolando Figueroa y que contempla 45 nuevas obras en seguridad en distintos puntos de la provincia, entre las que se incluyen cárceles y más de 38 mil metros cuadrados de infraestructura penitenciaria. Además, incorpora nuevos espacios de educación, salud y trabajo; junto con nuevos pabellones de máxima y mediana seguridad, además de ampliaciones en Centenario, Cutral Co y Zapala.

En marzo de 2024, la Legislatura aprobó la Ley 3426, que declaró por tres años la Emergencia Penitenciaria en todo el territorio provincial. La norma incluyó los aspectos edilicios, operativos, asistenciales y de personal del sistema penitenciario.

Durante la apertura del período de sesiones ordinarias de ese año, Figueroa reforzó la meta de avanzar en un programa integral con un financiamiento de hasta 50 millones de dólares sólo para infraestructura penitenciaria, entre las que se proyectó seis casas de preegreso, dos módulos de mediana y baja seguridad para la U11, un módulo de máxima para la U22 de Cutral Co y otro para la U32 de Zapala.

Tras la emergencia de 2024 se aceleró en obras y nuevas etapas, ampliando el programa inicial que continuará el próximo año. Estas inversiones forman parte de una decisión de política pública de Figueroa que supera a todas las realizadas en la historia de la provincia.

“Avanzamos con una seguridad planificada, con inversión, con presencia territorial y con resultados visibles”, aseguró Figueroa

Centenario

En diciembre de 2025 se inauguró el primer pabellón de máxima seguridad de la U11 con más de 2500 metros cuadrados y 26 plazas, con celdas individuales, sistema electrónico de apertura de puertas, monitoreo cerrado, vigilancia permanente, doble muro entre otras novedades.

Ya se encuentra en ejecución una segunda etapa que contempla 2738 metros cuadrados con una inversión de $8.100 millones, 27 celdas de aislamiento, un salón de día, cocina, enfermería y un sector de visitas, entre otros espacios. En tanto, se trabaja en una tercera etapa de la U11 destinados a mediana seguridad.

Cutral Co

La segunda gran obra del programa se encuentra en la Unidad de Detención 22 de Cutral Co con un nuevo pabellón de máxima seguridad que demandará una inversión de $11.872 millones y un plazo de ejecución de 365 días. El edificio tendrá más de 3.000 metros cuadrados, 27 celdas (incluida una de aislamiento), siete garitas de vigilancia y un nuevo cerramiento perimetral.

El proyecto fue diseñado dentro del predio actual de la U22 y permitirá futuras ampliaciones sin afectar el funcionamiento del establecimiento. La Provincia ya anticipó una segunda etapa que sumará otros 3.000 metros cuadrados más.

Zapala

Para la Unidad de Detención 32 de Zapala se contemplan nuevos espacios para máxima y mediana seguridad. En 2023 se licitó un nuevo pabellón de máxima seguridad con un presupuesto oficial de $1.743.547.570. En 2024, fue incluida en el Plan General de Ampliación de las unidades y durante 2025 se incorporó infraestructura complementaria, que incluyó tres tráileres destinados a ampliar los espacios educativos.

Estas inversiones acompañan una estrategia fuerte en seguridad que la Provincia viene desplegando e incluye además de la infraestructura penitenciaria, renovación de comisarías, más cámaras de videoseguridad, nuevos móviles, tecnología y equipamiento policial, y contempla intervenciones entre cárceles, comisarías, destacamentos, centros de monitoreo y nodos de emergencia.

Se incorporaron más de 300 móviles y se esperan sumar otros 353 más este año, además de nuevas autobombas y equipamiento especializado. En materia de videoseguridad, se pasó de 622 cámaras en 2023 a 2.040 operativas en 2025 y fijó como objetivo alcanzar las 4.200 en lo que va de 2026.

El crecimiento demográfico y económico de Neuquén también exigió ampliar la infraestructura estatal y las cárceles durante años habían quedado relegadas de las prioridades. Ahora forman parte de una agenda de inversión pública clave que brinda respuesta directa a las nuevas demandas de seguridad de los neuquinos.

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