El gobernador Rolando Figueroa se reunió con intendentes y autoridades de Plaza Huincul, Cutral Co y Sauzal Bonito para presentar el plan de infraestructura previsto para la región. La propuesta contempla 33 obras que serán incluidas en el presupuesto provincial 2027, con inversiones en educación, salud, seguridad, conectividad vial, servicios básicos y desarrollo habitacional.

El objetivo es avanzar en la reducción del déficit de infraestructura de la provincia y definir, junto con los gobiernos locales, las prioridades de inversión para el próximo año.

Del encuentro participaron los intendentes de Plaza Huincul, Claudio Larraza, y de Cutral Co, Ramón Rioseco, además del presidente de la comisión de fomento de Sauzal Bonito, Fernando Wircaleo.

También estuvieron presentes los ministros de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; de Infraestructura, Tanya Bertoldi; de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares; y de Educación, Soledad Martínez. Se sumaron la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano, y el secretario del Interior, Gustavo Coatz.

El plan de 33 obras prevé inversiones en educación, salud, viviendas e infraestructura para La Comarca.

Durante la reunión, las autoridades repasaron las acciones que lleva adelante el Ejecutivo provincial y las inversiones estratégicas proyectadas para La Comarca. Entre las iniciativas se destacan las obras viales, los proyectos de agua y saneamiento, la ampliación de establecimientos educativos y sanitarios, y nuevas soluciones habitacionales.

Las principales obras previstas para La Comarca

El plan contempla intervenciones en distintas áreas estratégicas para el desarrollo de las localidades:

Conectividad vial

Trabajos de microaglomerado en la Ruta Provincial 17, en el tramo que conecta Plaza Huincul con la Ruta Nacional 237, a la altura de Picún Leufú.

Obras de microaglomerado en el tramo de la Ruta Provincial 17 hacia el norte, en dirección a Portezuelo Grande.

Agua, saneamiento y energía

Construcción de una planta de tratamiento de líquidos cloacales.

Desarrollo del sistema pluvial para las cuencas Norte y Centro.

Construcción de plantas potabilizadoras.

Provisión de energía para la comunidad Calfucura.

Educación

Ampliación y refacción de la EPET N° 1.

Ampliación y refacción de la EPET N° 10.

Obras en el Instituto de Formación Docente (IFD) N° 14.

Ampliación y refacción del CPEM N° 20.

Construcción de una nueva EPET.

Construcción del nuevo edificio del Centro de Educación Física (CEF) N° 2.

Construcción de las escuelas infantiles N° 35 y N° 89.

Salud

Construcción de una nueva guardia de emergencias en el hospital local.

Incorporación de un Banco de Leche Humana.

Desarrollo de un servicio de hemoterapia.

Construcción de una Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Proyección de un nuevo centro de salud.

Seguridad

Avance de las distintas etapas de la Unidad de Detención N° 22.

Desarrollo de sectores de máxima y mediana seguridad.

Construcción de talleres y espacios destinados a la atención sanitaria y las visitas.

Vivienda, urbanización y espacios comunitarios

Ejecución de 150 viviendas.

Construcción de un Dispositivo de Inclusión Habitacional.

Desarrollo de un complejo habitacional destinado a adultos mayores.

Construcción de un natatorio semiolímpico en Plaza Huincul.

Intendentes destacaron la planificación conjunta

Tras la reunión, el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, calificó la jornada como “muy importante para predefinir el presupuesto que se va a tratar en la Legislatura de la Provincia por región y en nuestra región de la Comarca”.

El jefe comunal remarcó la necesidad de plantear las demandas de cada localidad y destacó el volumen de obras proyectadas, especialmente en materia educativa. “Es sumamente importante marcar las necesidades y cada una de las miradas. Tenemos un desarrollo muy importante en obras a destacar dentro de la Comarca, sobre todo en educación, con la creación de muchos metros cuadrados”, expresó.

Por su parte, el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, valoró la posibilidad de acordar las prioridades antes de la aprobación del presupuesto provincial.

“Es muy importante que nos pongamos de acuerdo antes de que se apruebe el presupuesto para hacer una valoración y una distribución integral en toda la provincia, como decía recién el gobernador”, señaló.

Rioseco destacó especialmente los proyectos vinculados con la educación y la salud, entre ellos la construcción de una nueva EPET, un CPEM y un centro de hemoterapia. Según sostuvo, se trata de “obras realmente muy significativas que van a ser de mucho impacto en la comunidad” y que responden a necesidades planteadas por la ciudad.

En tanto, el presidente de la comisión de fomento de Sauzal Bonito, Fernando Wircaleo, destacó la inclusión de obras que consideró históricas para la localidad. También subrayó la importancia de mantener reuniones con el gobernador y los equipos técnicos para establecer las prioridades de la comunidad.

La presentación del plan constituye una instancia de planificación regional previa al tratamiento del presupuesto provincial 2027. La definición de las inversiones busca coordinar las demandas de los gobiernos locales con la estrategia de infraestructura del Ejecutivo neuquino.