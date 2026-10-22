AOG Patagonia 2026: qué conferencias quedan y a qué hora cierra la última jornada de la expo

La Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 transita las últimas horas de su cuarta jornada con una agenda que todavía reserva debates sobre inteligencia artificial, diversidad, tecnología aplicada a los yacimientos, financiamiento y desarrollo de proveedores. El cierre tendrá como protagonistas a empresas de ingeniería, representantes de las pymes regionales y autoridades nacionales.

La exposición, organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), se desarrolla en el Espacio DUAM de Neuquén y tiene previsto cerrar sus puertas este jueves 22 de octubre a las 20. La programación general incluye conferencias en el Salón Tromen, presentaciones técnicas de empresas en las salas Lanín y un último encuentro con referentes de la industria.

A las 15:30, el foco está puesto en las actividades que quedan por delante, con especial interés para las empresas que integran la cadena de valor de Vaca Muerta y los proveedores que buscan acompañar el crecimiento de la producción.

AOG Patagonia 2026: las conferencias que quedan este jueves

16 a 17: Energía sin etiquetas. Talento y oportunidades en una industria en crecimiento.

La Comisión de Diversidad, Equidad e Inclusión del IAPG encabezará esta charla en el Salón Tromen. El encuentro propone debatir sobre la diversidad, las oportunidades laborales y la incorporación de talento en una industria que demanda nuevas capacidades profesionales.

17:30 a 18:30: Encuentro con los CEOs III.

El último bloque de encuentros con referentes empresariales tendrá lugar en el Salón Tromen y estará dividido en dos segmentos.

17:30: Alejo Calcagno, de Techint Ingeniería y Construcción, y Diego Manfio, de Ingeniería SIMA, compartirán el espacio dedicado a las empresas de ingeniería y construcción.

17:55: Mauricio Uribe, de la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (FECENE); Daniel González, del Centro PyME-ADENEU; y Leonardo Brkusic, del Grupo Argentino de Proveedores Petroleros (GAPP), participarán de un encuentro enfocado en las pymes y la cadena de valor.

La participación de estas entidades resulta relevante para el entramado productivo neuquino: el crecimiento de Vaca Muerta no solo involucra a las operadoras, sino también a las empresas que proveen servicios, tecnología, insumos y soluciones para los yacimientos.

18:45 a 19:30: Seguridad Productiva, base para el crecimiento y el desarrollo argentino.

La presentación de cierre de la agenda institucional estará a cargo de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, junto con Martín Culiatto, subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad. La actividad se realizará en el Salón Tromen y abordará la relación entre seguridad y desarrollo productivo.

Las presentaciones técnicas que siguen en las salas Lanín

Además de los paneles principales, la AOG Patagonia mantiene su espacio de conferencias de expositores en las salas Lanín 1, 2 y 3. Son presentaciones orientadas a mostrar tecnologías, productos y soluciones para la industria energética.

Entre las actividades programadas para la tarde figuran:

15:30 a 16: presentaciones de GAPP, SAMET y Jicec-Diadema sobre optimización de inversiones en sistemas de bandejas portacables y controladores de llenado de bombas de subsuelo.

15:30 a 16:30: Banco Nación y Mastercard presentarán soluciones financieras y medios de pago para empresas, con especial atención a las necesidades de las pymes.

Desde las 15:30: también están previstas exposiciones de Grupo Barbagallo sobre protección de manos y normativas de seguridad.

16 a 17: CAS presentará tejidos ignífugos y la Resolución 18/2025.

16:30 a 17: CAS y LIBUS ofrecerán la charla “Prevenir y Proteger”, centrada en elementos y soluciones de protección.

Estas actividades complementan la agenda institucional con propuestas vinculadas a la seguridad operativa, la innovación y las necesidades cotidianas de las empresas que trabajan en el sector.

YPF y los proveedores, en el centro de la agenda

Uno de los espacios destacados de la tarde es el YPF Talks, previsto de 15 a 16 en el Salón Tromen. Bajo el título “Cadena de valor, ¿Estamos preparados para el salto de escala?”, Walter Actis, vicepresidente de Supply Chain de YPF, participa junto con proveedores de Vaca Muerta.

El debate pone el foco en uno de los desafíos centrales de la expansión hidrocarburífera: cómo preparar a las empresas proveedoras para responder a una actividad que requiere más capacidad operativa, estándares técnicos, financiamiento y coordinación con las grandes compañías.

Para Neuquén, el desarrollo de esa cadena tiene consecuencias que van más allá de los yacimientos. La capacidad de las pymes para integrarse a nuevos proyectos incide en la actividad industrial, el empleo y la generación de negocios en la región.

A qué hora termina la AOG Patagonia 2026

La exposición abrió sus puertas el lunes 19 de octubre y cierra este jueves 22, con un horario general de 13 a 20. La última jornada reúne así una agenda que combina tecnología, formación, diversidad, seguridad y articulación empresarial.

El balance llega después de cuatro días de actividad en los que Neuquén concentró a compañías energéticas, proveedores industriales, especialistas y representantes del sector público. La concurrencia superó las expectativas y volvió a poner en primer plano la escala que alcanzó la industria vinculada con Vaca Muerta.

El desafío que queda planteado para las empresas no termina con el cierre de la feria: convertir los contactos, las presentaciones técnicas y los debates en oportunidades concretas para mejorar la competitividad, ampliar la participación de proveedores locales y acompañar el crecimiento de la actividad energética.