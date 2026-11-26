El Presupuesto 2027 de Neuquén obtuvo despacho favorable en la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante y prevé gastos por $916.000 millones. El proyecto será debatido en el recinto el próximo jueves 3 de diciembre y contempla una inversión de $459.361 millones en infraestructura.

Presididos por el concejal José Luis Artaza se desarrolló un nuevo encuentro de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Cuentas del Concejo Deliberante de Neuquén a fin de dar tratamiento a los puntos establecidos en el orden del día.

En primera instancia, obtuvo despacho favorable el proyecto de ordenanza de Presupuesto 2027. El mismo asciende a $916.000 millones, de los cuales se destinará a infraestructura un total de $459.361 millones dividiéndose en 261.931 millones para obras de asfalto y proyectos. Para obras de arquitectura e iluminación se prevén $149.531,38 millones.

La inversión en redes de agua, saneamiento, gas y pluviales será de $19.137,03 millones, y se acentúa la inversión para el desarrollo de loteos con servicios con $20.000 millones. Por otro lado, para obras de movilidad se destinan $7.399,69 millones.

También, obtuvo las firmas necesarias para ser tratado en el recinto de sesiones el proyecto de ordenanza tarifaria 2027. Además, prosiguió el tratamiento del proyecto que busca la creación del servicio de cremación de animales no humanos.

Más tarde, fueron evaluadas variadas solicitudes de particulares que buscan saldar sus faltas para con el municipio, por construcciones sin permiso, deuda en concepto de tasa por servicios a la propiedad inmueble, compensación urbana, tasa de inspección e higiene de baldíos y obras Interrumpidas, patente de rodados, entre otras. Para cada caso, las y los concejales evalúan la deuda en cuestión, y la situación socioeconómica de los solicitantes antes de tomar una determinación. Cada respuesta contempla que haya una posibilidad de pago y que respete los requisitos del Municipio.

Luego, el cuerpo repasó los expedientes que se remitirán a la Secretaría de Infraestructura y Planeamiento Urbano para ser considerados en el Plan Anual de Obras Públicas 2027.

Finalmente, analizaron la ejecución presupuestaria de recursos y gastos proveniente de la Subsecretaría de Hacienda correspondiente al mes de agosto de este año.

La idea es que el Presupuesto 2027 se debata en la sesión pactada para el jueves 3 de diciembre. El proyecto tiene el respaldo de la mayoría de los bloques a excepción del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (dos representantes) y de La Libertad Avanza (un representante).