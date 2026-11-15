Neuquén destinará el 50% del Presupuesto 2027 a obras: cuáles son los proyectos previstos

La Municipalidad de Neuquén proyecta destinar el 50% de los recursos contemplados en el Presupuesto 2027 a obras e infraestructura, una participación que superará el 42% previsto durante el último ejercicio y que, según el Ejecutivo municipal, será la más alta alcanzada hasta ahora por la capital provincial.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó el proyecto presentado por el intendente Mariano Gaido y atribuyó el incremento de la inversión a la situación financiera del municipio, que mantiene cuentas equilibradas y superávit.

“Ya fue histórico el año pasado cuando presentamos el 42 por ciento, pero nunca se había llegado a una participación tan grande. Para 2027 nos pusimos el objetivo de superarnos bajo su conducción, y llegamos al 50”, sostuvo la funcionaria.

El porcentaje estará destinado al programa de obra pública Plan Orgullo Neuquino y comprende proyectos de asfalto, ordenamiento urbano, nuevos loteos con servicios, conectividad, espacios públicos y la continuidad del Paseo Costero.

Entre las obras mencionadas para el próximo período aparecen la última etapa del Paseo Costero sobre el río Neuquén, un nuevo teatro y centro de convenciones, el tercer edificio del Polo Científico Tecnológico, parques temáticos y el desarrollo de 2.200 lotes junto con el gobierno provincial.

El municipio asegura que las obras se financiarán sin deuda

Pasqualini señaló que el incremento de la participación de la obra pública responde a una decisión de destinar una mayor proporción de los recursos adicionales que recibe el municipio, tanto propios como provenientes de la coparticipación, a infraestructura.

Ese esquema provocó una reducción de la incidencia porcentual de los gastos en personal y bienes y servicios dentro del presupuesto, aunque la funcionaria aclaró que no se prevén recortes en esas áreas.

En el caso de los trabajadores municipales, afirmó que continuarán los acuerdos salariales trimestrales. También aseguró que se mantendrán los recursos destinados al sistema de transporte COLE, recolección y tratamiento de residuos, mantenimiento de espacios públicos, sanidad animal y programas de castraciones.

“Destinar el superávit a obras es uno de los ejes centrales del gobierno de Gaido y responde directamente a lo que la ciudad necesita. Tenemos que acompañar el crecimiento demográfico desde lo público”, sostuvo Pasqualini.

Otro de los puntos destacados por el Ejecutivo es que las inversiones proyectadas no contemplan la toma de créditos.

“Toda la inversión se realiza con ingresos propios del municipio, sin endeudamiento”, afirmó la secretaria de Jefatura de Gabinete, quien aseguró que durante los últimos años no se recurrió a préstamos bancarios ni a organismos multilaterales para financiar obras específicas.

La comparación con otros municipios

La funcionaria también sostuvo que el nivel de inversión previsto para 2027 coloca a Neuquén por encima de otras administraciones municipales del país.

Según explicó, el Ejecutivo local realiza periódicamente relevamientos comparativos de los presupuestos de grandes ciudades argentinas y aseguró que ninguna alcanza una participación de la obra pública equivalente a la proyectada para Neuquén.

“Prácticamente ningún municipio, de los casi 2.500, llega a la mitad de ese 50 por ciento que presentamos”, afirmó Pasqualini.

La comparación surge de relevamientos realizados por la propia gestión municipal y, en la información difundida, no se detallaron las ciudades analizadas ni la metodología utilizada para establecer ese ranking.

El proyecto de Presupuesto 2027 plantea así elevar en ocho puntos porcentuales la incidencia de la inversión en obras respecto del 42% informado para el ejercicio anterior, con infraestructura y desarrollo urbano como principales destinos de los recursos municipales.