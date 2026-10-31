Pasqualini sobre el Presupuesto 2027: “Tenemos la obligación de que Neuquén crezca ordenada”

La Municipalidad de Neuquén presentó el proyecto de Presupuesto 2027, que contempla recursos por $916.000 millones y destina la mitad del total a obra pública. La jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini, explicó que la planificación busca acompañar el crecimiento de la capital provincial con infraestructura y servicios.

Un día después de la presentación, Pasqualini visitó los estudios de AM550, donde fue entrevistada por Pancho Casado en Informe Semanal y analizó los principales puntos del presupuesto, el desarrollo urbano y las obras que lleva adelante la gestión del intendente Mariano Gaido.

“Cuando uno lo presenta es nada más y nada menos que la planificación que vos trabajaste para el año que viene”, explicó la funcionaria, y remarcó que el desafío es que Neuquén no solo siga creciendo sino que pueda hacerlo de manera ordenada.

Durante la entrevista, Pasqualini hizo hincapié en el crecimiento poblacional que atraviesa la capital y planteó la necesidad de anticiparse a las nuevas demandas. “Neuquén es la ciudad que más crece y yo ahí pongo un punto: porque es la ciudad que más crece, pero tenemos la obligación de que crezca ordenada”, señaló.

María Pasqualini fue una de las oradoras durante la presentación del Presupuesto 2027 de la Municipalidad de Neuquén.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo es transformar ese crecimiento en desarrollo. “Que en vez de ser la ciudad que más crezca sea la ciudad que más se desarrolle. Porque hay ciudades que crecen y que crecen mucho, pero que crecen desordenadas sin planificación y después es mucho más complejo”, afirmó.

La jefa de Gabinete explicó que el aumento de habitantes obliga a sostener una planificación permanente. Según detalló, durante los primeros seis meses del año se registraron 13.426 cambios de domicilio de personas provenientes de otras provincias, una cifra que proyecta entre 28.000 y 30.000 nuevos residentes registrados para fines de 2026. “Son números que vuelvo a repetir, te obligan permanentemente a trabajar, ajustando planificación para que la ciudad se desarrolle y no crezca desordenada”, expresó.

El 50% del presupuesto estará destinado a obra pública

Pasqualini destacó que de los $916.000 millones previstos para 2027, unos $458.000 millones estarán destinados a infraestructura, lo que representa la mitad del presupuesto municipal. “Tenemos una oportunidad extraordinaria con todo el desarrollo de Vaca Muerta y hay que saberla usar bien. Por eso hay un plan de infraestructura”, explicó.

La funcionaria vinculó esa inversión con la necesidad de acompañar el crecimiento de la ciudad con servicios. En ese sentido, valoró el trabajo conjunto con el Gobierno provincial en obras estratégicas como la ampliación de la planta de agua de Mari Menuco y la planta Tronador.

“Uno de los problemas que este crecimiento y que ya había en algunos sectores de la ciudad era el faltante de agua. Ahora, con la duplicación de la planta Mari Menuco y del caudal de agua, ese problema está resuelto”, afirmó.

También mencionó el avance en materia cloacal y la coordinación en obras viales. “Ese trabajo conjunto hace que el gobierno de la provincia haga algunas obras que son de su competencia y nosotros hacemos algunos puentes, algunas correcciones en nodos viales”, indicó.

Mosconi, asfalto y la continuidad hacia Gatica y el aeropuerto

Entre las obras centrales del presupuesto aparece la continuidad de la avenida Mosconi. Pasqualini confirmó que el municipio trabaja en el proyecto para licitar la segunda etapa, que permitirá avanzar hacia el sector de Gatica y posteriormente hasta el aeropuerto.

“Ahora ya se está trabajando en ese proyecto de continuidad y ahí se va a llamar inmediatamente a licitación”, explicó, y estimó que el proceso podría iniciarse en enero.

Sobre el tramo actual, señaló que los trabajos avanzan por etapas debido a la participación de distintas empresas. “La idea es que en el mes de diciembre esté toda la vialidad terminada y creo que entre enero y los primeros 15 días de febrero está toda la obra terminada”, sostuvo.

Mariano Gaido impulsa un presupuesto de $916.000 millones con el 50% destinado a obra pública municipal.

Pasqualini también destacó la transformación que generó la obra. “Realmente le tomás dimensión cuando vas, porque una cosa es verlo en los renders y otra es recorrerlo terminado”, expresó.

En ese sentido, recordó la instalación de los pluviales de gran dimensión como una de las tareas fundamentales. “Había que colocar los pluviales de 1,10 metros allí abajo para evitar que obrara de dique, porque ya habíamos tenido dos experiencias complejas en 2010 y 2014”, explicó.

Además, destacó el avance del plan de pavimentación. “Entre el año pasado y este año son 6.400 cuadras de asfalto”, indicó y agregó que el municipio trabaja para alcanzar el objetivo del 100% de calles asfaltadas.

Neuquén Arena y el corredor cultural del Parque Central

Pasqualini también se refirió al proyecto del Neuquén Arena, que estará ubicado junto al Museo Nacional de Bellas Artes y formará parte de un nuevo corredor cultural en la ciudad.

Explicó que el proyecto contempla dos espacios principales: uno destinado a convenciones con capacidad para 700 personas y otro vinculado a industrias culturales y exposiciones.

Pasqualini destacó la necesidad de ordenar el crecimiento de Neuquén mediante planificación, infraestructura y nuevos servicios.

“Al lado del Museo Nacional de Bellas Artes es un complejo cultural muy importante”, sostuvo. Además, mencionó la refuncionalización del Parque Central y la incorporación de nuevos espacios como el futuro museo tecnológico en el edificio del IPF.

“La ciudad necesita el Neuquén Arena”, afirmó Pasqualini, al destacar el crecimiento de Neuquén como sede de eventos deportivos, culturales y convenciones.

Como ejemplo, mencionó actividades recientes que convocaron a miles de personas. “Ayer estaba en Parque del Este, en el festival del Gin, y me sorprendí: de las 20 a las 23 pasaron 20.000 personas”, contó.

Para la funcionaria, la llegada de nuevos habitantes y el crecimiento de la actividad económica obligan a mantener una planificación constante. “La responsabilidad que tenemos es que Neuquén siga creciendo, pero que crezca con infraestructura, servicios y orden”, concluyó.

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