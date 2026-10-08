El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves 8 de octubre una jornada con lluvias, bajas temperaturas y viento en distintos puntos de la provincia de Neuquén. El escenario será más invernal en las localidades cordilleranas, donde se esperan períodos de lluvia y nieve.

En Neuquén capital, las precipitaciones estarán presentes durante buena parte del día y la temperatura se moverá entre 7 y 9 grados. Además, el viento del Este tendrá ráfagas de hasta 50 km/h durante la mañana y la tarde.

En Zapala, San Martín de los Andes y Chos Malal también se esperan lluvias, mientras que la nieve aparecerá en distintos momentos en las dos últimas localidades y en Zapala. El pronóstico muestra, así, un jueves con condiciones meteorológicas diferentes según la región.

Cómo estará el tiempo en Neuquén capital

La jornada comenzará con lluvias durante la madrugada, cuando la temperatura será de 8°C y el viento soplará del Este a una velocidad de entre 13 y 22 km/h.

Durante la mañana continuará la lluvia y la temperatura descenderá a 7°C. El viento aumentará su intensidad, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

Por la tarde se esperan lluvias aisladas, 9°C y viento del Este de entre 23 y 31 km/h, nuevamente con ráfagas de hasta 50 km/h.

Durante la noche persistirán las precipitaciones aisladas. La temperatura rondará los 9°C y el viento disminuirá, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

La cordillera tendrá lluvia y nieve

En San Martín de los Andes, el jueves comenzará con lluvias y nevadas, una temperatura de 6°C y viento del Este de entre 7 y 12 km/h.

Durante la mañana se mantendrán las precipitaciones en forma de lluvia y nieve, con una temperatura de 5°C. Por la tarde habrá chaparrones y una máxima de apenas 7°C.

Durante la noche volverán las lluvias y nevadas, con una temperatura prevista de 5°C.

El escenario se suma a una seguidilla de jornadas inestables en la cordillera neuquina. En los últimos días, las precipitaciones también generaron atención sobre sectores de la Ruta Nacional 40, donde se recomendó circular con precaución ante la presencia de lluvia y posibles desprendimientos.

Qué se espera en Zapala y Chos Malal

Zapala tendrá lluvias durante la madrugada, con 6°C y viento del Este. Durante la mañana se esperan lluvias y nevadas, con una mínima de 5°C y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Por la tarde continuará la lluvia, con una temperatura de 10°C y viento del Noreste de entre 23 y 31 km/h. Durante la noche habrá lluvias aisladas y 6°C.

En Chos Malal, las lluvias comenzarán durante la madrugada, con 8°C y viento del Este.

La mañana estará marcada por lluvias y nevadas, con 6°C y viento de entre 13 y 22 km/h. Por la tarde continuará la lluvia y la máxima llegará a 11°C, mientras que durante la noche persistirán las precipitaciones, con 9°C.

Un comienzo de octubre marcado por la inestabilidad

El pronóstico para este jueves prolonga un patrón de lluvias, frío y precipitaciones cordilleranas que ya se viene registrando durante los primeros días de octubre.

El propio SMN anticipó para el trimestre octubre-noviembre-diciembre un escenario con precipitaciones superiores a lo normal en sectores de la Patagonia, mientras que también se prevén temperaturas inferiores a las habituales en distintas regiones del país.

En Neuquén, las condiciones de esta semana muestran una marcada diferencia regional: mientras los valles reciben principalmente lluvia, la cordillera mantiene temperaturas más bajas y precipitaciones que pueden presentarse en forma de nieve.