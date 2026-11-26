El programa nacional Ver para ser Libres realizará controles de agudeza visual y entregará anteojos gratuitos a adolescentes de 10 a 17 años sin obra social en Neuquén capital y distintas localidades de la provincia. El operativo se desarrollará entre el 30 de noviembre y el 18 de diciembre, mediante dos colectivos equipados como laboratorios ópticos móviles.

La iniciativa se lleva adelante de manera conjunta entre los organismos sanitarios nacionales y el Ministerio de Salud de Neuquén. Los dispositivos atenderán de 9 a 17, comenzando por el barrio Valentina Sur y las localidades de Barrancas, Buta Ranquil y Andacollo.

El servicio incluye controles visuales, indicación de lentes cuando sean necesarios, confección y entrega de anteojos en el lugar. El objetivo es facilitar el acceso a la salud visual de adolescentes que no cuentan con cobertura médica.

Dónde estarán los colectivos de salud visual en Neuquén

Durante la primera etapa, los dos laboratorios ópticos móviles funcionarán en simultáneo: uno permanecerá en Neuquén capital y el otro recorrerá localidades del norte provincial.

La atención será de 9 a 17 y el cronograma inicial contempla los siguientes puntos:

Localidad o barrio Fecha Lugar Valentina Sur 30 de noviembre al 4 de diciembre Sede vecinal Barrancas 30 de noviembre y 1 de diciembre A confirmar Buta Ranquil 2 y 3 de diciembre A confirmar Andacollo 4 de diciembre A confirmar

La modalidad permite que los adolescentes puedan realizarse el control de agudeza visual y, si necesitan anteojos, acceder a su confección y entrega sin tener que trasladarse a otro centro óptico.

Conocé qué localidades visitará el "Colectivo de los lentes" antes de fin de año - Foto: Neuquén Informa

El operativo continuará en otros barrios y localidades

Después de la primera semana, los colectivos seguirán recorriendo diferentes puntos de Neuquén. Una de las unidades permanecerá en la capital provincial, mientras que la segunda se trasladará hacia localidades del interior.

El cronograma previsto para la segunda etapa es el siguiente:

Localidad o sector Fecha Lugar Colonia Rural Nueva Esperanza 9, 10 y 11 de diciembre Comisión vecinal Piedra del Águila 9 y 10 de diciembre A confirmar Villa El Chocón 11 de diciembre A confirmar Confluencia 14 al 18 de diciembre SAF Añelo 14 y 15 de diciembre A confirmar Rincón de los Sauces 16 al 18 de diciembre A confirmar

De esta manera, el despliegue alcanzará barrios de Neuquén capital y localidades de distintas regiones, con presencia en sectores vinculados a Vaca Muerta, Confluencia y Limay.

Quiénes pueden acceder a los anteojos gratuitos

El operativo está destinado a adolescentes de 10 a 17 años que no tengan obra social.

El procedimiento contempla tres instancias:

Control de agudeza visual: permite detectar dificultades para ver correctamente.

Indicación de lentes: cuando el resultado de la evaluación determina que son necesarios.

Confección y entrega: los anteojos se elaboran en el laboratorio óptico móvil y se entregan en el lugar, de acuerdo con la receta correspondiente.

El principal beneficio de esta modalidad es que acerca el servicio a las comunidades y evita que las familias deban realizar traslados para acceder a una primera evaluación y a los anteojos indicados.

La información difundida no especifica qué documentación deberán presentar los adolescentes ni si será necesario solicitar turno previamente. Por eso, esos requisitos deberán confirmarse con las autoridades sanitarias antes de concurrir.

Qué resultados tuvo el programa Ver para ser Libres en Neuquén

El nuevo recorrido se suma a una estrategia de atención territorial que ya tuvo resultados importantes en la provincia. Durante siete meses Neuquén registró 8.088 lentes entregados en el marco de las políticas de salud visual destinadas a niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años.

En ese balance, las tres visitas de las unidades móviles nacionales habían realizado 6.519 controles oftalmológicos y entregado 6.043 anteojos.

Los operativos anteriores alcanzaron localidades como Chos Malal, Zapala, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Cutral Co, Plaza Huincul, Centenario y Plottier, entre otras.

La continuidad del programa permite ampliar la cobertura geográfica y llegar a adolescentes que, por distintas dificultades económicas o de distancia, pueden postergar sus controles visuales.

Por qué es importante detectar problemas de visión durante la adolescencia

La salud visual también tiene consecuencias en el ámbito educativo. Las dificultades para ver correctamente pueden afectar la lectura, la comprensión de contenidos, la participación en clase y el desempeño cotidiano.

Por eso, los controles de agudeza visual funcionan como una herramienta de detección temprana. Permiten identificar posibles problemas y determinar si corresponde una evaluación oftalmológica más específica o el uso de lentes correctivos.

En Neuquén, esta estrategia se complementa con el Plan de Salud Escolar provincial, que contempla controles para estudiantes de edades más tempranas.

Ambas líneas de trabajo apuntan a diferentes etapas del desarrollo: mientras el plan provincial alcanza a niños de nivel inicial y primeros años de primaria, las unidades de Ver para ser Libres amplían la cobertura hacia adolescentes de hasta 17 años.

Cómo funcionan los laboratorios ópticos móviles

Los colectivos nacionales están acondicionados para funcionar como laboratorios ópticos itinerantes. A diferencia de una campaña que solamente realiza evaluaciones, este dispositivo permite completar parte del proceso en el mismo lugar: examinar la agudeza visual, determinar la necesidad de anteojos, confeccionarlos mediante la receta correspondiente y entregarlos.

El trabajo conjunto con los equipos de Salud de Neuquén permite organizar las recorridas y sostener la presencia sanitaria en localidades alejadas de los principales centros urbanos. Esta modalidad ya fue utilizada en anteriores recorridos provinciales, con atención de 9 a 16 en algunas de las jornadas de octubre. Para diciembre, el horario anunciado se extenderá de 9 a 17.