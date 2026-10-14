En solo siete meses, el ministerio de Salud de la Provincia alcanzó los 8.088 lentes entregados en todo el territorio provincial a niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años.

Esto fue posible gracias a la estrategia conjunta del plan provincial de Salud Escolar y el programa nacional “Ver para ser Libres”.

El plan escolar neuquino está destinado a estudiantes de 5 a 8 años; y con la llegada de las unidades móviles se dio respuesta a adolescentes de hasta 17 años. El programa "Ver para ser Libres", visitó la provincia en tres oportunidades y realizó un total de 6.519 controles oftalmológicos y entregó 6.043 anteojos.

Los operativos nacionales, coordinados de manera conjunta entre los equipos provinciales y las unidades móviles sanitarias, permitieron desplegar tres recorridas intensivas durante 2026.

Algunas de las localidades visitadas fueron Neuquén capital, Chos Malal, Zapala, San Martín de los Andes, Plaza Huincul, Cutral Co, San Patricio del Chañar, Junín de los Andes, Villa La Angostura, Senillosa, Las Ovejas, Villa del Nahueve, Varvarco, Manzano Amargo, Huinganco, Las Lajas, Loncopué, Plottier y Centenario, entre otras.

El desglose del alcance operativo por etapa detalla una primera visita que se desarrolló del 2 al 13 de marzo, abarcando 6 localidades con un total de 2.101 controles oftalmológicos y 1.972 anteojos confeccionados.

Luego, una segunda visita entre el 26 de mayo y el 5 de junio que recorrió 7 localidades alcanzando 2.099 controles oftalmológicos y 1.901 anteojos. Y la tercera visita, realizada del 28 de septiembre al 9 de octubre, recorrió 10 localidades y registró 2.319 controles oftalmológicos y 2.170 anteojos.