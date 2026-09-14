Con la llegada de la primavera y en coincidencia con la celebración del Día del Jubilado, el Banco Provincia del Neuquén (BPN) lanzó una nueva edición de Súper Días con beneficios especiales para acompañar el consumo en distintos rubros comerciales de toda la provincia.

Las promociones estarán vigentes durante esta semana y acercarán beneficios especiales en rubros asociados a la temporada, como turismo, gastronomía, pesca, camping, viveros, florerías y actividades recreativas.

Beneficios para recibir la primavera

La propuesta especial por el mes de la primavera contempla beneficios en comercios adheridos al Club de Beneficios BPN de los rubros servicios turísticos, pesca y camping, alojamiento y actividades turísticas, viveros, florerías, bicicleterías y gastronomía, que se hayan sumado a la promoción.

Entre el 14 y el 21 de septiembre inclusive, quienes realicen sus compras con Tarjeta Confiable podrán acceder a hasta 12 cuotas sin interés y 10% de reintegro sin tope.

Por su parte, los clientes que utilicen tarjetas Visa y MasterCard emitidas por BPN contarán con hasta seis cuotas sin interés.

La campaña busca acompañar las actividades al aire libre, las escapadas de fin de semana y las propuestas vinculadas a una de las estaciones más esperadas del año.

Semana especial para jubilados

Además, por el Día del Jubilado que se celebra el 20 de septiembre, BPN sumó una promoción específica orientada a este segmento, también con condiciones especiales de financiación y ahorro.

La propuesta estará vigente del 14 al 20 de septiembre inclusive y alcanzará a comercios adheridos de los rubros ópticas, colchonerías, artículos para el hogar, salud y belleza, perfumerías, calzado e indumentaria, relojerías, joyerías, regalerías y librerías.

Los beneficios

Hasta 12 cuotas sin interés y 10% de reintegro sin tope con Tarjeta Confiable.

Hasta seis cuotas sin interés con tarjetas Visa y MasterCard BPN.