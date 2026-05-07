El nuevo beneficio del Banco Provincia del Neuquén: hasta seis cuotas sin interés todos los miércoles y viernes

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) anunció el lanzamiento de su campaña “Sumamos días y cuotas”, una iniciativa destinada a ampliar las opciones de financiación para los consumidores neuquinos. La propuesta permite acceder a planes de hasta seis cuotas sin interés en compras de indumentaria y calzado.

Esta financiación estará disponible los días miércoles y viernes de cada semana, y podrá utilizarse con las tarjetas Confiable, Visa y MasterCard emitidas por la entidad. Los clientes podrán aprovechar los beneficios en los comercios adheridos al Club de Beneficios BPN.

BPN lanzó “Sumamos días y cuotas” para facilitar compras en Neuquén.

Los planes forman parte del conjunto de promociones que el banco mantiene a lo largo de 2026, con el objetivo de fortalecer el poder adquisitivo de sus usuarios. Aquellos que aún no cuenten con tarjetas del BPN podrán solicitarlas de manera presencial en las sucursales o a través de la plataforma digital de la entidad.

El listado completo de locales participantes está disponible en los canales oficiales del banco y en su cuenta de Instagram. La campaña también busca incentivar el uso de herramientas digitales para consultar saldos, límites disponibles y gestionar productos financieros.

Todos los comercios habilitados en la provincia podrán sumarse a estas promociones. Además, el banco ofrece atención personalizada en sus oficinas para orientar a los clientes sobre los planes de pago y las tasas aplicables.