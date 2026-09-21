La primavera llega a la ciudad de Neuquén con un clima que no tiene nada de primaveral. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 21 de septiembre la capital va a estar bajo el efecto de un frente frío que trae viento muy fuerte y heladas. En este contexto, el organismo emitió una alerta amarilla por viento que afecta a la ciudad y a gran parte de la provincia.

Cómo va a estar en la capital

Este lunes, el cielo en la ciudad va a estar mayormente despejado durante el día y se irá cubriendo hacia la noche. La temperatura llegará a una máxima de 15°C, pero la mínima caerá hasta los -1°C. El dato más importante del día es el viento: del suroeste, con ráfagas de entre 54 y 59 km/h según distintas mediciones, aunque el SMN advierte que en algunos sectores de la provincia podría superar los 100 km/h. La buena noticia es que no se esperan lluvias para la ciudad en toda la jornada.

Por qué hay alerta: el viento es el gran protagonista

La alerta amarilla del SMN se debe, principalmente, al viento fuerte y sostenido que va a afectar a la capital y a distintas zonas de la provincia, con velocidades de entre 50 y 70 km/h. Se recomienda asegurar bien objetos sueltos en balcones y patios, y circular con precaución, sobre todo en las horas de más viento. A esto se suma el frío de la madrugada, por lo que conviene salir bien abrigado si hay que estar en la calle temprano.

Qué pasa en el resto de la provincia

Mientras la capital enfrenta viento y frío, en la cordillera neuquina el panorama es todavía más invernal. En San Martín de los Andes, el SMN pronostica una jornada muy fría, con una máxima de apenas 2°C y una mínima de 0°C, cielo cubierto y nieve. Por eso, en esa zona la alerta sube de nivel: es naranja por nevadas, un aviso más alto que el de la capital.