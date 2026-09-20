La historia de Santiago, el joven de Aluminé que abrió un comercio con un crédito de Neuquén

Un crédito por $30 millones fue lo que le permitió a Santiago Vallejos culminar la obra de construcción de su negocio en Aluminé. A principios de este mes, logró abrir las puertas de su propio local dedicado al rubro de pinturería y venta de herramientas de trabajo, a través de dos franquicias de reconocidas marcas. Además, ofrece en venta accesorios para instalaciones eléctricas y de gas, entre otras.

“En Aluminé nuestra actividad comercial estaba dividida en locales. El crédito nos permitió tener nuestro local propio y juntar toda la actividad en un mismo espacio físico”, explica Santiago desde el comercio ubicado frente a la Escuela 52. “Le dimos un formato más grande y armado como nosotros queríamos”, describe, y cuenta con gran satisfacción que la inauguración fue concretada en la fecha prevista, ”antes de la temporada”.

Desde hace 12 años, junto a su papá Martín trabajan en la empresa comercial familiar, “siempre mejorando y generando propuestas que sean buenas para la gente”.

El apoyo financiero vino por parte del Gobierno bajo el programa “Proyecta Futuro” que asigna créditos de hasta $30 millones a emprendedores jóvenes de 18 a 35 años que necesiten dar impulso a sus ideas de negocio. El Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la Subsecretaría de Juventud, realiza un acompañamiento técnico para la postulación a los créditos, mientras que el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP), interviene como agente financiero.

Trabajo joven que impulsa el crecimiento de las comunidades

Cuando habla del futuro del negocio, Santiago, de 35 años, se ilusiona con ampliar el equipo de trabajo, hoy conformado por cinco personas, porque quiere dar oportunidades de trabajo a la comunidad de Aluminé. Precisamente la generación de empleo es uno de los objetivos que persigue la línea financiera “Proyecta Futuro”, además de otorgar valor a alguna de las siete regiones de la provincia.

“Es crecimiento para el pueblo”, asegura a pocos días de abrir las puertas del nuevo espacio comercial. “Los clientes están contentos de tener un lugar así para venir a comprar, donde tienen todo en un mismo espacio, creemos que es una propuesta muy linda”, sostiene.

Insiste en que en el rubro al que se dedican, el mostrador físico continúa siendo casi irremplazable ya que es muy importante a la hora de asesorar a los clientes, pero no deja de lado la idea de explorar otras alternativas, como el e-commerce y una mayor presencia en redes sociales.

“Creemos que es muy importante el valor agregado que da el explicarle al cliente para qué sirve cada cosa o qué soluciones ofrecen los productos que vendemos”, dice, y suma que “el buen trato y el respeto a la gente es un detalle fundamental”. Otro aspecto que destaca del nuevo local es la exhibición de las máquinas de pintura, por ejemplo, que tienen a la vista para un mejor asesoramiento a los clientes que se acercan.

Respecto al financiamiento facilitado por el gobierno de la Provincia, Santiago destacó la buena oportunidad que representa el acompañamiento económico con tasas flexibles y con meses de gracia que en la actualidad resulta difícil de conseguir, según su mirada.

“Sabemos que hoy en día para emprender con algo, se necesita de un capital importante y está bueno contar con estos financiamientos blandos para llevar a cabo los sueños que tiene cada uno”, señala.

“Hay que meterle laburo, porque la única forma de lograr las cosas es trabajando, así que creo que quien tenga ganas de emprender, está bueno que accedan a créditos como estos porque realmente salen, como me pasó”, enfatizó.

“Son muchos los clientes que nos eligen”, asegura el joven, y agrega que abrir en la localidad un nuevo espacio, “hace que otros comercios se contagien y creen nuevas propuestas”.





