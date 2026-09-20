Traful Invita: chefs neuquinos, vinos y sabores patagónicos

Villa Traful será escenario del 13° encuentro de Traful Invita del 2 al 4 de octubre, una propuesta que volverá a reunir gastronomía neuquina, vinos patagónicos, música y el paisaje cordillerano en Hotel Alto Traful. La edición de este año incorporará además una nueva experiencia durante el sábado, con un almuerzo de tapas y fuegos acompañado por vinos y DJ en vivo.

El encuentro contará con la participación de los chefs Sebastián Caliva, Claudio Abraham, Nahuel Sepúlveda, Cristian Alfaro y Martín Páez, todos vinculados a la Ruta de la Gastronomía Neuquina. Como anfitrión estará Emanuel Antimi, chef ejecutivo de Hotel Alto Traful, quien recibirá a los cocineros durante las distintas actividades previstas para el fin de semana.

La agenda comenzará el viernes 2 de octubre con una cena por pasos, acompañada por música en vivo y vinos de Bodega Malma. El sábado 3 llegará una de las principales novedades de esta edición: un almuerzo de tapas y fuegos, pensado como una propuesta más distendida y acompañado por vinos y música a cargo de un DJ.

Durante la noche del sábado se realizará la cena central de Traful Invita, también organizada como una experiencia por pasos y con la participación de los chefs invitados. La propuesta estará acompañada por música en vivo y una selección de vinos patagónicos.

La gastronomía tendrá como uno de sus ejes el uso de productos regionales y sabores patagónicos. Entre las preparaciones anticipadas para esta edición aparecen trucha, ciervo, chivo y cordero, además de ingredientes como hongos, piñones, frutos y vegetales trabajados en distintas técnicas.

En paralelo, Traful Invita mantiene el objetivo con el que nació: vincular la cocina con el territorio y dar visibilidad a cocineros, productores y alimentos de Neuquén. La propuesta busca que la experiencia gastronómica funcione también como una forma de acercamiento a la identidad de la provincia.

Para Villa Traful, la continuidad del encuentro representa además una oportunidad para generar movimiento turístico fuera de los períodos tradicionales de mayor demanda. La combinación entre gastronomía, naturaleza y actividades culturales apunta a sumar otro atractivo a un destino caracterizado por su entorno cordillerano.

En esta edición también volverá a participar CEDISUR, que presentará su propuesta de carne Agrodiversity, incorporándola al trabajo de los chefs. La participación vuelve a poner el foco en el origen de las materias primas y en el vínculo entre productores y cocineros.

Desde la organización destacan que el objetivo es que quienes lleguen a Villa Traful durante esos días no solo participen de las comidas, sino que también puedan recorrer el destino y conocer parte de la identidad gastronómica neuquina. Las reservas y consultas se realizan a través del WhatsApp +54 9 2994 288868, mientras que la información también está disponible en las redes de Hotel Alto Traful.