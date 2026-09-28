El pronóstico para el lunes 28: cielo cubierto en la capital y nevadas en el norte de la cordillera

El lunes 28 de septiembre la ciudad de Neuquén tendrá una jornada con cielo cubierto durante el día, según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). La temperatura máxima será de 20°C, unos grados menos que los 23°C previstos para este domingo, y por la noche el cielo pasará a estar parcialmente nublado.

Durante la mañana y la tarde, el viento será del sudoeste a unos 25 km/h, con ráfagas de hasta 31 km/h. Hacia la noche se intensificará: las ráfagas podrían llegar a los 39 km/h. La temperatura mínima será de 3°C. La presión atmosférica subirá levemente, hasta los 1017 hPa.

Para el martes 29, la AIC anticipa un día mayormente despejado, con una máxima de 19°C. Por la noche, el cielo volverá a cubrirse y la temperatura bajaría hasta los 0°C. Ese día el viento rotaría del sudoeste al este, con ráfagas de hasta 41 km/h.

En la cordillera sur de Neuquén, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las alertas por lluvias persistentes se reactivaron, con acumulados previstos de hasta 30 milímetros. Este domingo, el organismo mantiene un aviso amarillo por lluvias en los departamentos Los Lagos, Huiliches y Lácar, donde se ubican Villa La Angostura, Junín de los Andes y San Martín de los Andes.

En el norte neuquino, el SMN indicó que durante el lunes podrían producirse nevadas tardías con acumulados de hasta 25 centímetros en la zona cordillerana. Esta situación se enmarca en un sistema de inestabilidad que, según el organismo, alcanzaría al 65% del territorio del país durante la jornada.

El SMN y las autoridades provinciales indican consultar el mapa oficial de alertas antes de viajar, ya que el organismo actualiza sus avisos a lo largo del día. En zonas de cordillera, se recomienda verificar el estado de las rutas antes de salir. En la capital, el viento del sudoeste hace conveniente asegurar objetos sueltos en balcones y patios.