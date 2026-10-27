La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que desde este martes 27 de octubre comenzará a disminuir de manera gradual el caudal del río Neuquén aguas abajo del compensador El Chañar.

La modificación se da ante la evolución de los niveles del embalse Los Barreales y el pronóstico de mayor estabilidad atmosférica para los próximos días.

Según detalló el organismo, el caudal erogado desde el compensador El Chañar disminuirá progresivamente hasta alcanzar los 420 metros cúbicos por segundo (m³/s).

En tanto, aguas abajo del dique Ballester, el caudal del río Neuquén será de aproximadamente 355 m³/s.

Por qué disminuirá el caudal del río Neuquén

Desde la AIC explicaron que la modificación responde a la evolución de los niveles del embalse Los Barreales dentro de la Franja de Operación Normal (FON).

A esto se suma el pronóstico meteorológico para los próximos días, que anticipa una mayor estabilidad atmosférica y una menor probabilidad de precipitaciones durante el resto de la semana.

De todas maneras, el organismo indicó que todavía podrían registrarse eventuales tormentas aisladas.

La AIC señaló que mantendrá el seguimiento de la situación y que actualizará el aviso a través de sus medios habituales de información en caso de que se produzcan modificaciones.

Una semana después, el caudal volverá a bajar

El 19 de octubre, la AIC había anunciado que la erogación desde El Chañar aumentaría hasta los 550 m³/s debido a las lluvias y al nivel de los embalses Los Barreales y Mari Menuco.

Sin embargo habían anticipado que no subirían hasta 600, que es el límite, y que los embalses se encontraban en condiciones de sostener las lluvias previstas.