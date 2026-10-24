El caudal del río Neuquén que sale del dique compensador El Chañar se mantiene por debajo de los 550 metros cúbicos por segundo y, por el momento, no se esperan aumentos. Así lo informó la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC), ante la circulación de publicaciones y estimaciones sobre posibles cambios en el nivel del curso de agua.

El organismo explicó que la programación diaria de los caudales liberados desde los diques compensadores está disponible en su sitio web oficial. La información puede consultarse en aic.gob.ar/sitio/caudales.

La AIC publica cada día los caudales previstos

La programación permite conocer los volúmenes de agua previstos para cada jornada. Si se modifica el esquema de erogaciones, la AIC comunicará las novedades a través de sus canales oficiales y notificará a los organismos competentes.

Por ahora, el organismo no anticipa incrementos en el caudal que sale de El Chañar hacia el río Neuquén. La situación informada corresponde a las condiciones actuales y puede actualizarse si cambia la programación.

Las plataformas digitales no reemplazan los datos oficiales

La AIC también advirtió que las estimaciones de aplicaciones y plataformas digitales, como Google Flood Hub, no permiten conocer de manera oficial los caudales programados para las presas del sistema del Comahue. Estas herramientas pueden mostrar proyecciones, pero no sustituyen los datos difundidos por las autoridades responsables.

Ante la circulación de información sobre posibles crecidas o cambios en el río Neuquén, el organismo recomendó a la población y a los medios de comunicación consultar sus canales oficiales y los de las demás instituciones competentes. La programación diaria y los avisos de actualización deben tomarse como referencia para seguir la evolución de los caudales.