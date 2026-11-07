El gobierno de la provincia del Neuquén anunció nuevos incrementos salariales para el personal de la Policía provincial. El esquema contempla un aumento del 4% el 30 de noviembre y una recomposición adicional del 3% en enero, que se sumará a la actualización trimestral de los haberes por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La medida fue impulsada por la gestión del gobernador Rolando Figueroa y alcanza a los efectivos de la fuerza provincial. Según las proyecciones oficiales, la combinación de los incrementos y la actualización por inflación permitirá alcanzar una mejora acumulada de entre el 13% y el 14% respecto de los salarios de octubre.

Además, en enero se abonará un bono extraordinario de $480.000, independiente de los aumentos porcentuales. El pago tendrá carácter no remunerativo y no bonificable.

Cuánto cobrarán los policías de Neuquén y cómo se aplicarán los aumentos

El cronograma anunciado por la Provincia contempla tres componentes:

30 de noviembre: aumento salarial del 4%, calculado sobre los haberes de octubre .

Enero: actualización trimestral de los salarios según la evolución del IPC, más un incremento adicional del 3% .

Enero: pago de un bono extraordinario de $480.000, por fuera de los aumentos salariales.

La mejora acumulada proyectada para enero se ubica entre el 13% y el 14%, aunque el porcentaje definitivo dependerá de la variación del índice inflacionario correspondiente.

El esquema combina así la actualización automática por inflación con incrementos adicionales destinados a recomponer los ingresos de los efectivos.

El antecedente salarial: una recomposición que comenzó en 2024

La política de mejoras salariales para la Policía del Neuquén tuvo un antecedente importante en 2024. Mediante el Decreto N.º 1388/2024, el Gobierno provincial modificó el valor punto de la escala salarial policial, con el objetivo de establecer una recomposición específica para los integrantes de la fuerza.

De acuerdo con los datos difundidos por la Provincia, esa modificación, sumada a las actualizaciones por inflación de aquel período, permitió que los haberes policiales acumularan una mejora del 50,3% por encima de la pauta salarial general de la administración pública provincial.

Desde entonces, se mantuvo el mecanismo de actualización trimestral por IPC, al que ahora se incorporan nuevos porcentajes adicionales.

El esquema también contempla compensaciones económicas. Durante el primer semestre se abonaron $350.000 extraordinarios, mientras que en septiembre se estableció un segundo pago de $410.000.

A esos importes se suma el bono de enero de $480.000. En conjunto, las tres sumas representan $1.240.000 en pagos extraordinarios correspondientes a distintos períodos.

Los aumentos se complementan con inversiones en seguridad

La recomposición salarial forma parte de una estrategia provincial que también incluye obras de infraestructura, incorporación de equipamiento y modernización tecnológica. A través del programa Construir Seguridad, el Gobierno neuquino impulsa 77 obras e intervenciones en dependencias policiales y penitenciarias de distintas localidades.

El plan contempla la construcción de nuevas comisarías, ampliaciones y refacciones de edificios existentes, destacamentos policiales y obras en establecimientos penitenciarios.

Entre los proyectos destacados se encuentran el complejo de seguridad de La Meseta, nuevas dependencias en distintos sectores de Neuquén capital y el interior, y la ampliación de unidades penitenciarias mediante nuevos pabellones y módulos de alojamiento.

La iniciativa busca acompañar el crecimiento poblacional de la provincia con instalaciones adecuadas para el trabajo policial y una mayor capacidad de respuesta ante las demandas de seguridad.

Más móviles, protección y tecnología para los efectivos

La política de fortalecimiento institucional también incluye la incorporación de móviles policiales, chalecos antibalas, cascos tácticos, escudos balísticos y otros elementos de protección.

Otro de los ejes es la implementación progresiva de dispositivos Taser 10, de letalidad reducida, junto con instancias de capacitación y certificación para su utilización de acuerdo con los protocolos establecidos.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, vinculó las mejoras salariales con las condiciones laborales y el reconocimiento de la tarea policial.

“Para cuidar a los neuquinos, tenemos que cuidar a quienes nos cuidan. Esta es una decisión política que se traduce en hechos concretos: mejores salarios, más equipamiento, capacitación permanente y condiciones de trabajo acordes con la enorme responsabilidad que tiene nuestra Policía”, sostuvo.

También señaló que el objetivo es consolidar una institución profesional, preparada y acompañada por el Estado provincial.

Qué se espera para los próximos meses

El próximo hito del cronograma será el 30 de noviembre, cuando se aplique el incremento del 4% sobre los haberes de octubre. En enero llegará una nueva actualización por IPC, acompañada por otro 3% de recomposición y el bono extraordinario de $480.000.

La evolución final de los salarios dependerá del índice inflacionario utilizado para calcular la actualización trimestral. La Provincia proyecta que el conjunto de las medidas permitirá una mejora acumulada de entre el 13% y el 14% respecto de octubre.

De esta manera, el Gobierno de Rolando Figueroa continuará con el esquema de recomposición salarial y modernización de la Policía del Neuquén, con nuevos incrementos previstos para los próximos meses.