La rápida asistencia que recibió un niño de cinco años que sufrió una obstrucción en las vías respiratorias en Parque Norte volvió a poner en valor el rol que cumplen las estaciones de vigilancia permanente distribuidas en distintos sectores de Neuquén capital. Más allá de las tareas de prevención y seguridad, estos dispositivos se consolidan como puntos de referencia para vecinos y familias que necesitan ayuda inmediata ante situaciones críticas.

Qué pasó con el nene que fue asistido por personal de la División Motorizada

El episodio ocurrió durante la noche del viernes, cuando personas que se encontraban en las inmediaciones de la posta policial alertaron al personal de la División Motorizada (DEMOSE) sobre un menor que presentaba serias dificultades para respirar. Los efectivos acudieron de inmediato y realizaron maniobras de Heimlich, una intervención clave que permitió que el niño recuperara la respiración mientras se coordinaba la asistencia médica.

Tras el auxilio inicial, se solicitó la presencia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN). Luego, cuando la familia decidió trasladar al pequeño por sus propios medios al Hospital Regional Castro Rendón, personal de la Comisaría Cuarta acompañó el recorrido para agilizar su llegada al centro de salud.

El ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini, supervisó la inauguración de la estación de vigilancia de Parque Norte - Foto: Neuquén Informa

Vigilancia las 24 horas y rápida respuesta a la comunidad

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que este tipo de intervenciones reflejan la importancia de contar con presencia permanente en espacios públicos estratégicos. La existencia de una estación fija permite reducir los tiempos de respuesta, coordinar recursos y brindar una primera asistencia mientras llegan los equipos especializados.

La Posta de Parque Norte forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la presencia territorial de la Policía del Neuquén y mejorar el vínculo con la comunidad. La iniciativa busca que los vecinos dispongan de lugares visibles y accesibles donde encontrar ayuda ante una emergencia, realizar consultas o requerir acompañamiento.

Lo ocurrido con el niño también dejó en evidencia el valor de la capacitación del personal para actuar en situaciones de riesgo para la vida. En casos donde cada segundo cuenta, la intervención inmediata puede marcar la diferencia y ofrecer una oportunidad crucial hasta la llegada de profesionales de la salud.