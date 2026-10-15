La provincia proyecta tener en marcha el próximo año las 45 obras deportivas

El estadio Ruca Che fue escenario de la presentación de Neuquén Vive, el plan provincial que reúne 45 obras nuevas con una inversión estimada de $685.800 millones y una superficie total de 129.700 metros cuadrados. A través de una experiencia inmersiva, el Gobierno mostró los proyectos que busca desarrollar para ampliar la infraestructura, potenciar el turismo y generar nuevos espacios para el deporte, la cultura y el encuentro comunitario.

Sobre este tema habló en AM550 la ministra de Juventud, Cultura y Deporte, Josefina Codermatz, quien expresó: “Ameritaba un evento como el que se hizo, son 45 obras que se anunciaron más todas las que se están realizando, creemos que debíamos hacer un lanzamiento a la altura de las circunstancias”, y agregó en ese sentido que “queríamos algo disruptivo, más entretenido para que se pueda disfrutar”.

“Hoy a la mañana tuvimos la licitación del natatorio, hay obras en ejecución también. Con la licitación ya es un hecho que antes de fin de año empezarán las obras, se vienen muchas licitaciones porque ya están los proyectos ejecutivos listos”, manifestó la funcionaria provincial.

Afirmó además que “tenemos nadadores muy destacados, ameritaba un natatorio en Ciudad Deportiva” y dijo que también habrá una semiolímpica.

“La pileta cumplirá con las reglamentaciones que solicitan los torneos internacionales y tendrá capacidad para 1.000 personas para albergar torneos, pero lo más rico es que pueda convivir toda la comunidad, que todos puedan hacer uso”, comentó en AM550 la ministra de Juventud, Cultura y Deporte.

Por otro lado, expresó que se realizó un trabajo coordinado con los municipios para ver las necesidades de cada localidad en materia de obras de infraestructura, como por ejemplos los centros deportivos comunitarios que se están construyendo en numerosas ciudades de la región.

“Tenemos el desafío de transformar los recursos que brinda Vaca Muerta en oportunidades para los neuquinos”, concluyó Josefina Codermatz.

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