El estadio Ruca Che fue escenario de la presentación de Neuquén Vive, el plan provincial que reúne 45 obras nuevas con una inversión estimada de $685.800 millones y una superficie total de 129.700 metros cuadrados. A través de una experiencia inmersiva, el Gobierno mostró los proyectos que busca desarrollar para ampliar la infraestructura, potenciar el turismo y generar nuevos espacios para el deporte, la cultura y el encuentro comunitario.

La ministra de Infraestructura de Neuquén, Tanya Bertoldi habló con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 y detalló que “se proyecta una inversión de US$450 millones, son cifras gigantes pero más allá de los números, el tipo de obras y cómo se plantea el desarrolla del Plan Neuquén Vive fue la manera de encuadrar estas obras vinculadas a la cultura, al turismo y al deporte”.

La funcionaria sostuvo que habrá 14 piletas (incluida una olímpica) en siete complejos que serán cubiertos y climatizados. “Esto es en una provincia que tiene muchos ríos, lagos, la que tiene mayor cantidad de recursos de reservas hídricas en el país; y esto del natatorio olímpico es un notición, pero ya tendría que haberse hecho”, comentó.

“Más allá del deportista que decide ser profesional, debemos brindar lugares climatizados y techados porque tenemos climas difíciles. Que existan estas comodidades para quienes quieran vincularse con la actividad, es una cuestión de aprender a relacionarse con el agua, pensemos que es además salvar vidas también más allá de lo recreativo”, describió Bertoldi en AM550.

La ministra de Infraestructura dijo que lo que se propuso ayer fue siete maneras de vivir la provincia. En ese sentido, subrayó las obras de natatorios, el paseo costero, el complejo termal de Copahue con remodelaciones y también la conectividad vial para llegar a todas las localidades de la provincia con rutas pavimentadas.

Sobre la misma línea habló sobre la vinculación aérea e hizo foco en “el hub de transporte que será un centro de logística en el Aeropuerto de Neuquén -que pasa de 5.000 a 50.000 metros cuadrados- con vuelos internacionales, pero la novedad es que habrá colectivos, trenes y particulares, será el nodo más importante de la región”.

Una de las novedades más importantes en el marco de Neuquén Vive tiene que ver con el trabajo para la recuperación del viejo aeropuerto en Villa Pehuenia-Moquehue que, en caso de no poder hacerse, la localidad contará con uno nuevo.

“El Aeropuerto de Villa Pehuenia-Moquehue, sumado a los de San Martín de los Andes y Chos Malal, completarán el anillo aéreo para llegar a todos los puntos de la provincia”, manifestó la ministra de Infraestructura de Neuquén.

Hacia el final de la entrevista con Pancho Casado, Bertoldi dijo que “hoy se abrirán los sobres para la licitación de los natatorios que proyecta la provincia para la Ciudad Deportiva, que actualmente cuenta con obras de remodelación”.

“Todo este plan dará un salto cualitativo en la manera de vivir, cuando estas 45 obras estén finalizadas cambiará la forma de vivir”, concluyó la funcionaria provincial y ponderó la importancia de que los neuquinos puedan conocer su propio patrimonio histórico.

Y sentenció: “Hablamos del turismo porque es nuestra segunda economía más importante detrás de la actividad hidrocarburífera”.

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