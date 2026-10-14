Neuquén Vive: las 45 obras que proyecta la Provincia con una inversión de $685.800 millones

El estadio Ruca Che fue escenario de la presentación de Neuquén Vive, el plan provincial que reúne 45 obras nuevas con una inversión estimada de $685.800 millones y una superficie total de 129.700 metros cuadrados. A través de una experiencia inmersiva, el Gobierno mostró los proyectos que busca desarrollar para ampliar la infraestructura, potenciar el turismo y generar nuevos espacios para el deporte, la cultura y el encuentro comunitario.

La actividad fue organizada por los ministerios de Infraestructura y de Juventud, Deportes y Cultura. Durante el encuentro, el gobernador Rolando Figueroa destacó la importancia de garantizar el acceso a instalaciones adecuadas en toda la provincia y remarcó que las inversiones deben trascender las diferencias entre localidades.

“Nosotros vamos a invertir en cada rincón de la provincia porque no estamos pensando en la próxima elección, estamos pensando en las próximas generaciones de neuquinos”, afirmó.

La presentación estuvo a cargo de las ministras Tanya Bertoldi, de Infraestructura, y Josefina Codermatz, de Juventud, Deportes y Cultura. La propuesta se organizó en siete ejes: superarse, disfrutar, conectarse, renovarse, expresarse, encontrarse y descubrir.

“Nosotros vamos a invertir en cada rincón de la provincia porque no estamos pensando en la próxima elección, estamos pensando en las próximas generaciones de neuquinos”, afirmó Figueroa.

Siete natatorios y nueve paseos costeros

Entre los proyectos vinculados con el deporte se destaca la construcción de siete natatorios, uno olímpico en Neuquén capital y seis semiolímpicos en el interior provincial. Los complejos se proyectan para Andacollo, Rincón de los Sauces, Zapala, Plaza Huincul, Piedra del Águila y San Martín de los Andes.

La inversión prevista para estas obras asciende a $134.000 millones y abarcará una superficie conjunta de 25.200 metros cuadrados. Los espacios contarán con piscinas, vestuarios, gimnasios e instalaciones para entrenamientos y competencias.

Otro de los ejes contempla nueve paseos costeros, con una extensión total de 34 kilómetros y una inversión estimada de $131.800 millones.

Las intervenciones alcanzarán a Villa Traful, Las Coloradas, Aluminé, Andacollo, Moquehue, Neuquén capital, Centenario, Plottier y Senillosa. Incluirán parques, sendas peatonales, ciclovías, miradores y espacios recreativos para aprovechar los paisajes naturales y fortalecer la actividad turística.

Entre los proyectos vinculados con el deporte se destaca la construcción de siete natatorios, uno olímpico en Neuquén capital y seis semiolímpicos en el interior provincial.

Cómo será el nuevo hub de transporte de Neuquén capital

Uno de los proyectos de mayor inversión es el futuro Hub de Transporte de Neuquén capital, que prevé una inversión estimada de $180.000 millones.

La iniciativa contempla ampliar la superficie de 5.000 a 50.000 metros cuadrados e integrar diferentes medios de movilidad. Entre las obras anunciadas figuran la ampliación del espacio aeroportuario, cuatro nuevas puertas de embarque y la incorporación de terminales ferroviaria y de ómnibus.

El proyecto también incluye estacionamientos, hotel, centro comercial y espacios para eventos, con el objetivo de concentrar servicios y mejorar la conectividad de la capital provincial.

La renovación integral de las termas de Copahue

El plan Neuquén Vive también incluye la renovación del complejo termal de Copahue, con una inversión estimada de $36.000 millones.

La propuesta busca duplicar la superficie actual, de 4.000 a 8.000 metros cuadrados, mediante nuevas instalaciones y servicios. Entre ellos se proyectan un circuito termal colectivo, áreas de tratamientos, balneoterapia, fangoterapia, espacios de rehabilitación, hotel y restaurante.

El objetivo es mejorar la infraestructura de uno de los principales atractivos naturales de la provincia y ampliar su capacidad para recibir visitantes.

La actividad fue organizada por los ministerios de Infraestructura y de Juventud, Deportes y Cultura.

23 centros deportivos comunitarios y tres centros de convenciones

La planificación contempla una red de 23 Centros Deportivos Comunitarios distribuidos en distintas regiones de Neuquén. Diez se encuentran en construcción y otros 13 están proyectados.

La inversión total prevista para estos espacios asciende a $138.000 millones, con una superficie de 34.500 metros cuadrados. Los edificios multipropósito estarán destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas, además de encuentros comunitarios.

A esto se suma la construcción de tres centros de convenciones en Chos Malal, Villa Pehuenia y San Martín de los Andes. Con una inversión conjunta estimada de $42.000 millones, tendrán una superficie total de 8.000 metros cuadrados e incluirán auditorios, salas de capacitación y espacios de apoyo para actividades turísticas, culturales e institucionales.

Un nuevo museo paleontológico en Villa El Chocón

Entre las iniciativas orientadas a la ciencia, la educación y el patrimonio se presentó el nuevo Museo Paleontológico Ernesto Bachmann, en Villa El Chocón.

El proyecto contempla una inversión de $24.000 millones para construir un edificio de 4.000 metros cuadrados distribuidos en tres niveles. Contará con salas de exposición, una sala inmersiva, exhibidores con piso de vidrio, laboratorio, espacios de investigación, talleres y auditorio.

Además, se prevé un parque lineal paleontológico sobre la costa del lago Ramos Mexía, con el propósito de integrar la divulgación científica con la actividad educativa y turística.

Con Neuquén Vive, el Gobierno provincial presentó una cartera de proyectos que combina obras deportivas, espacios públicos, conectividad, turismo, cultura y patrimonio. La propuesta busca distribuir las inversiones en distintas localidades y acompañar el crecimiento de cada región mediante nuevas instalaciones y servicios. Durante la presentación en el Ruca Che, Figueroa sostuvo que garantizar infraestructura adecuada debe ser una política que alcance tanto a la capital como a las comunidades más alejadas.

Una apuesta a la infraestructura en toda la provincia

Con Neuquén Vive, el Gobierno provincial presentó una cartera de proyectos que combina obras deportivas, espacios públicos, conectividad, turismo, cultura y patrimonio.

La propuesta busca distribuir las inversiones en distintas localidades y acompañar el crecimiento de cada región mediante nuevas instalaciones y servicios. Durante la presentación en el Ruca Che, Figueroa sostuvo que garantizar infraestructura adecuada debe ser una política que alcance tanto a la capital como a las comunidades más alejadas.

El desafío será avanzar con los proyectos anunciados y transformar la planificación en obras que amplíen las oportunidades para los neuquinos.