La Municipalidad de Neuquén avanza en su desarrollo productivo a partir del Parque Industrial Capital, un polo de más de 1.000 hectáreas donde arriba de 600 empresas ya se inscribieron para desarrollar diversas actividades que acompañarán el crecimiento económico de la capital provincial. La idea es que, en los próximos años, puedan generarse alrededor de 25.000 puestos de trabajo para los neuquinos.

El coordinador de Gestión Económica de la Municipalidad, Gastón Contardi habló en el programa Neuquén.Ar que se emite por AM550 acerca de este proyecto.

En primer lugar expresó: “Es casi una nueva ciudad cuyas obras ya empezaron. En uno de los proyectos de ordenanza que se van a enviar al Concejo Deliberante habrá una propuesta de ampliación de las dimensiones del parque, creemos que puede llegar a 2.000 hectáreas lo cual sería el número definitivo del proyecto más grande de la ciudad desde el punto de vista de inversión público y privada”.

El funcionario detalló que hubo “606 solicitudes de empresas de las cuales se aprobaron 538. Las que quedaron por fuera del primer empadronamiento serán incluidas a partir del 1 de febrero”, y agregó en ese sentido que “son compañías que, si bien tienen licencia comercial, no estaban radicadas con domicilio en la ciudad”.

Según Contardi, hay 250 empresas más interesadas en comprar tierras para radicarse en el futuro Parque Industrial Capital.

De acuerdo a las declaraciones en AM550 de Gastón Contardi, los lotes tendrán contención para las industrias a partir de servicios como agua, luz, gas, iluminación LED, calles troncales de hormigón y cordones cuneta.

“Seguramente en los primeros meses del año se podrán hacer los movimientos de suelo, con lo cual las empresas podrán empezar a construir sus bases y en paralelo se avanzará con los servicios”, sostuvo el coordinador de Gestión Económica en AM550.

Dijo además que “todos los recursos que ingresarán por venta de tierras a las empresas servirán para desarrollar los servicios públicos”.

Contardi manifestó además que las empresas de metalmecánica representaron el 17% del total de las inscriptas para radicarse en el polo, y que también existe un porcentaje significativo de compañías vinculadas al comercio y distribución de tecnología.

“Eso da muestra de un proceso de diversificación de la economía”, comentó el funcionario. Finalmente dijo que todavía no se habilitó la alternativa de ingreso para capitales extranjeros ya que se prioriza a las empresas radicadas en Neuquén.

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